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Alpha Bank: Ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:58 - 28 Απρ 2026

Alpha Bank: Ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%

Reporter.gr Newsroom
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Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των επιχειρήσεων παρουσιάζει η Alpha Bank, απαντώντας στο αυξημένο ενεργειακό κόστος που έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης επιχείρησης.

Το πρόγραμμα «Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης» απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επενδύσουν σε λύσεις που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, που μπορούν να αναπτυχθούν είτε στις εγκαταστάσεις τους, είτε να αξιοποιηθούν μέσω απομακρυσμένων σχημάτων αυτοκατανάλωσης.

Δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους

Κεντρικό ρόλο έχει το μοντέλο Net Billing, που επιτρέπει την άμεση κάλυψη ενεργειακών αναγκών από την παραγόμενη ενέργεια μέσω φωτοβολταικών συστημάτων.

Μέσω της χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την απόσβεση της επένδυσής τους σε εξοπλισμό, όπως φωτοβολταϊκά πάνελ και συστήματα αποθήκευσης, ενώ παράλληλα μειώνουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος. Παράλληλα, αξιοποιούν τα διαθέσιμα φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων των υπεραποσβέσεων.

Χρηματοδότηση έως 80% και διάρκεια έως 10 έτη

Το πρόγραμμα προσφέρει

  • Χρηματοδότηση έως 80%
  • Διάρκεια 2–10 έτη
  • Ευέλικτες εξασφαλίσεις
  • Επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου

Η ανάπτυξη και διάθεση του προϊόντος πραγματοποιείται με τη συμβολή της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα, που διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειακών λύσεων.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Alpha Bank ενισχύει τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς με την υλοποίηση τέτοιων ενεργειακών λύσεων επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ παράλληλα περιορίζεται η έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, Επικεφαλής Επιχειρηματικών Προϊόντων της Alpha Bank, δήλωσε: «Το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Με το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επενδύσουν σε σύγχρονες ενεργειακές λύσεις, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε έμπρακτα στην προσπάθειά τους για πιο βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία».

Ο Νίκος Σηφάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα, δήλωσε: «Η χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν ουσιαστικά το ενεργειακό κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων στην αγορά ενέργειας, τέτοιες λύσεις συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, επιτρέποντας σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας χωρίς υψηλό αρχικό κόστος, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή τους αυτονομία».

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