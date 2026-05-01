175 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Κρήτη: Επιχείρηση μεταφοράς και φιλοξενίας στο Ηράκλειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής 1/5 επιχείρηση των ελληνικών Αρχών για τη μεταφορά στην Κρήτη των 175 ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες πολίτες, μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό στο λιμάνι του Αθερινόλακκος στο Λασίθι, όπου είχαν ήδη αναπτυχθεί λεωφορεία για την παραλαβή τους.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από ολόκληρη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, της Ελληνική Αστυνομία και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά και η διαχείριση της διαδικασίας.