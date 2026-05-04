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«Σαρωτικοί» έλεγχοι της Τροχαίας: Στο στόχαστρο και τα ηλεκτρικά πατίνια για μη χρήση κράνους
Ειδήσεις
17:11 - 04 Μάι 2026

«Σαρωτικοί» έλεγχοι της Τροχαίας: Στο στόχαστρο και τα ηλεκτρικά πατίνια για μη χρήση κράνους

Reporter.gr Newsroom
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Εκτεταμένη επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής (ΓΑΔΑ), στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.      

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην αποτροπή της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, χωρίς τη χρήση κράνους, αλλά και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 397 έλεγχοι σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Απριλίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Μαΐου 2026. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων καταγράφηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, καθώς και 8 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από χρήστες Ε.Π.Η.Ο.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και τη μείωση των ατυχημάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 17:13
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