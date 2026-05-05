Κηφισιά: Συνελήφθη 28χρονος ντελιβεράς που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διανομέα στην Κηφισιά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελίες ότι επιτίθετο σε περαστικούς πετώντας πέτρες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τραυματισμούς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μεταξύ των ατόμων που δέχθηκαν επίθεση βρίσκεται και ένα ανήλικο κορίτσι.

«Το πρώτο του θύμα ήταν ένα ανήλικο παιδί, ένα κορίτσι. Έτσι έφτασε η καταγγελία στην Αστυνομία. Στη συνέχεια τραυμάτισε και ενήλικες, άνδρες και γυναίκες» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι έχουν καταγραφεί συνολικά τέσσερα περιστατικά και ότι ο δράστης εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε άμεσα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Όπως πρόσθεσε η ίδια, τα θύματα φαίνεται να επιλέγονταν τυχαία. «Η εικόνα του δείχνει ότι ίσως αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Ο ίδιος αποδέχθηκε κάποιες από τις πράξεις του, δύο από τις περιπτώσεις» είπε.

Παράλληλα, η διαδικασία αναγνώρισης από τα θύματα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα περιστατικά που δεν έχουν καταγγελθεί. «Είναι πολύ σημαντικό, αν υπάρχει κάποιο επιπλέον θύμα, να απευθυνθεί στην Αστυνομία» σημείωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

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