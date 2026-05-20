ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63

Tο βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ συγκεντρώνει προσφορές ρεκόρ, που αγγίζουν τα 17 δισ. ευρώ, με τον Όμιλο να «σηκώνει» τελικά 4,25 δισ. ευρώ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι στις 19 Μαΐου 2026 οι διαχειριστές που ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ενημέρωσαν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ότι:

- Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

- Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. Ευρώ.

- Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.

Η ΔΕΗ θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.