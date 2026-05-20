Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσιάζουν μικτές τάσεις την Τετάρτη (20/5), καθώς οι παγκόσμιες αγορές παρακολουθούν στενά τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αποδείχθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 υποχωρεί κατά 0,1%, με τους περισσότερους κλάδους και τα περιφερειακά χρηματιστήρια να παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο DAX της Γερμανίας υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,11% στις 24,400.48 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,35% στις 10,294.42 μονάδες. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC κινείται σε θετικό έδαφος, οριακά πάνω από το μηδέν στις 7,983.13 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,08% στις 17,683.75 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,03% στις 48,364.50 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι επενδυτές αξιολογούν τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς τα κρατικά ομόλογα παγκοσμίως συνεχίζουν να δέχονται πίεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν την Τρίτη, με την απόδοση του 30ετούς να ξεπερνά το 5,19%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς πλησίασε το 4,69%.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν επίσης στο επίκεντρο, μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, ότι βρισκόταν «μία ώρα μακριά» από το να αποφασίσει επίθεση κατά του Ιράν, προτού πειστεί να αναβάλει το πλήγμα για λίγες ημέρες.

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 2,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Office for National Statistics που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, στοιχεία όμως που ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Ειδικότερα, οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρούσε στο 3%, από 3,3% το Μάρτιο, κυρίως λόγω του ανώτατου ορίου στις τιμές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofgem.

Ωστόσο, οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν αρχίζουν να περνούν στην οικονομία.