Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από αμέλεια στις 13 και 14 Ιουνίου 2026 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Τρικάλων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι εστίες φωτιάς προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, θερμών εργασιών κοπής μετάλλων, χρήσης γεωργικών μηχανημάτων καθώς και καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Ειδικότερα:

Στις 13 Ιουνίου σημειώθηκε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη θέση Τούμπα Μέγα Δένδρου του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, η οποία προκλήθηκε κατά τη λειτουργία γεωργικού ελκυστήρα και εξαπλώθηκε σε γειτονική γεωργική και δασική περιοχή. Για το περιστατικό συνελήφθη άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, στον οποίο επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 976,56 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, έπειτα από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής μετάλλων με τροχό. Η φωτιά επεκτάθηκε από ξερά χόρτα σε αγροτεμάχιο με αθέριστα σιτηρά. Για την υπόθεση συνελήφθη αλλοδαπός, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.927,50 ευρώ.

Επίσης στις 13 Ιουνίου, πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη λειτουργία θεριζοαλωνιστικής μηχανής στο αγρόκτημα Σουλτογιαννέικων του Δήμου Κιλκίς, κατά τη διάρκεια εργασιών θερισμού, με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε παρακείμενη καλλιεργήσιμη έκταση. Για το περιστατικό συνελήφθη άνδρας ελληνικής υπηκοότητας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την ίδια ημέρα, στο Ξυλοπάροικο του Δήμου Τρικκαίων, πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την κοπή χόρτων με γεωργικό ελκυστήρα, όταν η τριβή μεταλλικών λεπίδων με πέτρες προκάλεσε σπινθήρες που οδήγησαν σε ανάφλεξη ξηρής βλάστησης. Από τη φωτιά κάηκε έκταση 1.188 τ.μ. και συνελήφθη άνδρας ελληνικής υπηκοότητας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τέλος, στις 14 Ιουνίου και ώρα 13:11, εκδηλώθηκε αγροτική πυρκαγιά στην περιοχή Κάτω Ελάτη του Δήμου Τρικκαίων κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών σε σωρό, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Για το περιστατικό συνελήφθη άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας κατόπιν των προβλεπόμενων εισαγγελικών ενεργειών, ενώ όπου προβλέπεται επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 14 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 423 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 424.281,45 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 88 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να αποδίδεται σε ανθρώπινη αμέλεια, ενώ η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη θεωρούνται κρίσιμες για την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.