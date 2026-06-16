Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Σε επ’ αόριστον αργία τέθηκε ο Παντελεήμων με απόφαση του Θεόδωρος Β΄, έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης που συνδέεται με περιστατικό το οποίο φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε επισήμως από τη Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, το οποίο κάνει λόγο για ένα «θλιβερό γεγονός» που έλαβε χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα. Στην ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση του περιστατικού, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις εκκλησιαστικές αρχές.

Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες προέβαινε σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή των Πετράλωνα. Ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου

«Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β΄, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου».