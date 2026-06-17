Στις παρυφές των 2500 μονάδων το ΧΑ - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Σε νέο υψηλό 17 ετών, στις παρυφές των 2500 μονάδων, σκαρφάλωσε ο ΓΔ στο Euronext Athens μετά και τις θετικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Ανεβασμένος και ο τζίρος στα επίπεδα του ετήσιου μέσου όρου (340 εκ.) κάτι που δείχνει και την επαναφορά μερίδας επενδυτών η οποία είχε αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για λόγους διαχείρισης κινδύνου.

Ξεχώρισε η εντυπωσιακή κίνηση του AKTR με ενδοσυνεδριακό γύρισμα από τα 9,75€ και κλείσιμο στο 11,14€ +12% σε μια προσπάθεια να συντονιστεί με τον δείκτη FTSE.

Ανοδικά - αν και μακριά από τα υψηλά ημέρας - οι τράπεζες που συνεχίζουν να δέχονται την πλειοψηφία θετικών εκθέσεων από οίκους του εξωτερικού αλλά ταυτόχρονα είναι και ο μόνος κλάδος που θα καταγράψει κέρδη από την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά +0,25%.

Η ΓΣ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ ενέκρινε την διανομή μερίσματος (0,40 €/ μετοχή) όπως και την ενεργοποίηση buy back μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου με την διοίκηση φανερά αισιόδοξη για τις προοπτικές του ομίλου μετά και τις επενδυτικές κινήσεις στις παραχωρήσεις.

Η τρέχουσα εβδομάδα πάντως ανήκει δικαιωματικά στον ΑΔΜΗΕ κυρίως για την μεγάλη ΑΜΚ που τρέχει και ολοκληρώνεται αύριο συνολικού ποσού 1 δις και για την εισηγμένη Holding ύψους 500 εκ. με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για άνετη υπερκάλυψη ήδη 3x, την τιμή εγγραφής για τους ιδιώτες μετόχους στο 4,17 και την τελική τιμή να ανακοινώνεται αύριο κατά πάσα πιθανότητα μεταξύ 3,90-4,00. Ο όμιλος παράλληλα με το ευρύ επενδυτικό του πλάνο επανεκκινεί με αξιώσεις την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχοντας και την κάλυψη – πολιτική, οικονομική – της ΕΕ ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές του αλλά και συνολικότερα επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος των υποδομών θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Σε τεχνικό επίπεδο η επιβεβαιωμένη διάσπαση των 2440 μονάδων έχει ανοίξει τον δρόμο για τον επόμενο στόχο των 2570 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης