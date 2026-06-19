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Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή
Ειδήσεις
11:34 - 19 Ιουν 2026

Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή

Reporter.gr Newsroom
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Ένας 53χρονος άνδρας συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (18/6) στον Πειραιά από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία νομισμάτων και παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα.  

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια προανακριτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών διενήργησαν έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά τον έλεγχο της οικίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 187 βλήματα αεροβόλου, 104 φυσίγγια, 55 πλαστά τραπεζογραμμάτια, 6 φυσίγγια κρότου-αερίου, ένα όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων, ένα στυλό που είχε τροποποιηθεί ώστε να εκτοξεύει φυσίγγια, τέσσερα μαχαίρια, τρεις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, ένα ξίφος και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 53χρονος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις διωκτικές υπηρεσίες για σειρά συναφών αλλά και άλλων ποινικών υποθέσεων. Μετά τη σύλληψή του, πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

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