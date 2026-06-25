Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη χώρα – Κατέρρευσαν κτήρια, διακόπηκαν οι βασικές υποδομές, φόβοι ακόμη και για χιλιάδες νεκρούς

Μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών βιώνει η Βενεζουέλα μετά τους δύο διαδοχικούς και εξαιρετικά ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισαν τη χώρα λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και πανικό σε εκατομμύρια κατοίκους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή καταστροφή την ώρα που βρίσκονταν στα σπίτια τους.

Οι εικόνες που καταγράφονται από τα σωστικά συνεργεία αλλά και τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων, δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις, ενώ σε πολλές περιοχές επικρατεί χάος καθώς χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν συγγενείς και φίλους.

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε άμεσα τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας έκλεισε επ' αόριστον λόγω των σοβαρών ζημιών και των συνεχιζόμενων μετασεισμών.

Live εικόνα από τη Βενεζουέλα

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για δεκάδες νεκρούς. Ωστόσο, όσο περνούν οι ώρες και τα σωστικά συνεργεία αποκτούν πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες πληροφορίες που επικαλέστηκε η πρόεδρος της χώρας, έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 164 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές τονίζουν ότι ο απολογισμός δεν είναι οριστικός και αναμένεται να επιβαρυνθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Διασώστες αναφέρουν ότι σε πολλές περιοχές ακούγονται ακόμη φωνές εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια, ενώ η έλλειψη ηλεκτροδότησης και οι συνεχείς μετασεισμοί δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Οι φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των νεκρών ενισχύονται από τα επιστημονικά μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, τα οποία εκτιμούν ότι η καταστροφή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις φονικότερες σεισμικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στην αμερικανική ήπειρο. Ορισμένες προβλέψεις δεν αποκλείουν ακόμη και αριθμό θυμάτων που ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000, αν και το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας θα αποσαφηνιστεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών και των αγνοουμένων.

Η Λα Γκουάιρα στο επίκεντρο της καταστροφής

Η μεγαλύτερη καταστροφή έχει καταγραφεί στην παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της χώρας, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «ζώνη απόλυτης καταστροφής».

Εκεί, στρατιωτικές δυνάμεις, πυροσβέστες και ειδικές ομάδες διάσωσης επιχειρούν αδιάκοπα μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Δεκάδες μετασεισμοί εξακολουθούν να ταρακουνούν την περιοχή, προκαλώντας νέες καταρρεύσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους διασώστες.

Το γεγονός ότι η καταστροφική δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 5 το πρωί, ημέρα εθνικής αργίας, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς μεγάλος αριθμός πολιτών βρισκόταν μέσα στις κατοικίες του την ώρα του σεισμού. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια πολυκατοικιών και κατοικιών που κατέρρευσαν.

Χωρίς νερό και φυσικό αέριο μεγάλες περιοχές

Σημαντικό μέρος των βασικών υποδομών έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η υδροδότηση έχει διακοπεί σε πολλές περιοχές, ενώ οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και εκρήξεων.

Παράλληλα, ανεστάλησαν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στο Καράκας, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι σε κρίσιμες κρατικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, οι βασικές πετρελαϊκές υποδομές της χώρας δεν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, γεγονός που αποτρέπει έναν επιπλέον κίνδυνο για την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της Βενεζουέλας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhzxxwa87zt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Γιατί ήταν τόσο καταστροφικός ο σεισμός

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεγάλο μέρος των κτηρίων που κατέρρευσαν είχε ανεγερθεί πριν από το 1970 και δεν διέθετε επαρκή αντισεισμική θωράκιση.

Οι παλαιές κατασκευές υπέστησαν εκτεταμένες βλάβες και σε πολλές περιπτώσεις κατέρρευσαν ολοκληρωτικά, ενώ τα νεότερα κτήρια που είχαν κατασκευαστεί με βάση σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς παρουσίασαν αισθητά καλύτερη συμπεριφορά.

Οι εκτιμήσεις του Ευθύμη Λέκκα

«Ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί», δήλωσε στο ΕΡΤNews ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, περιγράφοντας την κατάσταση ως μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει τη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Λέκκας προειδοποίησε ότι η πλήρης εικόνα της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί και ότι με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτονται συνεχώς νέες εστίες καταστροφής, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή αναθεώρηση προς τα πάνω του αριθμού των θυμάτων.

Όπως εξήγησε, οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν πάνω σε μεγάλα ενεργά ρήγματα της βορειοανατολικής προέκτασης των Άνδεων και επηρέασαν διαφορετικού τύπου κατασκευές.

Ο πρώτος σεισμός των 7,2 Ρίχτερ, λόγω του μικρού εστιακού βάθους του, έπληξε κυρίως χαμηλότερα κτήρια και κατασκευές μικρού όγκου. Ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος περίπου 20 έως 25 χιλιομέτρων, επηρέασε κυρίως πολυώροφα κτήρια, πολλαπλασιάζοντας τις καταρρεύσεις και τις απώλειες.

Διεθνής κινητοποίηση

Η διεθνής κοινότητα έχει ήδη κινητοποιηθεί για την παροχή βοήθειας στη δοκιμαζόμενη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή ειδικών ομάδων έρευνας και διάσωσης, καθώς και ανθρωπιστικού υλικού, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει και αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η ανθρωπιστική πρόκληση είναι τεράστια, καθώς πριν ακόμη από τον σεισμό σχεδόν οκτώ εκατομμύρια πολίτες στη Βενεζουέλα είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες φτώχειας.

Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται από ώρα σε ώρα, οι αρχές φοβούνται ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhyhun7ustt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}