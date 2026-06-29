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Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων
Ειδήσεις
15:56 - 29 Ιουν 2026

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων

Reporter.gr Newsroom
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Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στις υποθέσεις Suji κατά Ελλάδας και T.N κατά Ελλάδας της 23ης Ιουνίου 2026, κάνει εκτενή αναφορά σε παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Συνήγορος του Πολίτη, οι προσφεύγοντες και στις δύο υποθέσεις είχαν υποβάλει αίτηση επανένωσης με τις οικογένειές τους, αλλά είχαν αντικειμενική αδυναμία να προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Το ΕΔΔΑ διευκρινίζει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων επί των αιτήσεων για οικογενειακή επανένωση πρέπει να εγγυάται επαρκή ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της επιτακτικής ανάγκης για ενότητα της οικογένειας για κάθε περίπτωση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις των ενδιαφερομένων. Αναγνωρίζει δε, ότι οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι προσφεύγοντες στην προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και ταξιδιωτικών εγγράφων.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στον σεβασμό της οικογενειακής ζωής, καθώς και παραβίαση του άρθρου 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 σχετικά με το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για άλλη μία φορά, περιποιεί τιμή στον Συνήγορο του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη παρεμβάσεις του σε ζητήματα που άπτονται της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μένει σταθερά προσανατολισμένος στον συνταγματικό του ρόλο για τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, ιδίως σε μια χρονική περίοδο που οι κανόνες στο δικαίωμα στο άσυλο επαναοριοθετούνται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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