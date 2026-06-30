ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Βενεζουέλας βρίσκεται υπό έντονη πίεση, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς ορισμένα νοσοκομεία έχουν υποστεί καταστροφές και άλλα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, έπειτα από το διπλό φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 5.000 έχουν τραυματιστεί, μετά την κατάρρευση κτιρίων που προκάλεσαν οι δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στη Γενεύη, τουλάχιστον τρία υγειονομικά κέντρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ άλλα έξι είτε έχουν καταστραφεί είτε λειτουργούν μόνο μερικώς.

Τα υπόλοιπα νοσοκομεία παραμένουν σε λειτουργία, ωστόσο βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντική υπερφόρτωση, -όπως πρόσθεσε-, παρουσιάζοντας τα προκαταρκτικά ευρήματα από την επιθεώρηση 21 υγειονομικών μονάδων.

Ο ίδιος έκανε λόγο για χαοτική κατάσταση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερα αυξημένες ροές ασθενών, συνθήκες υπερπληρότητας και σημαντικές καθυστερήσεις σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλοί υγειονομικοί εργαζόμενοι με εξειδίκευση στη μαιευτική φροντίδα στην περιοχή Λα Γκουάιρα αγνοούνται, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά κενά στην παροχή υπηρεσιών μητρικής και νεογνικής περίθαλψης.

Τέλος, προειδοποίησε ότι οι χιλιάδες εκτοπισμένοι από τους σεισμούς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, όπως ο κίτρινος πυρετός και ο δάγκειος πυρετός, ιδιαίτερα λόγω της περιορισμένης εμβολιαστικής κάλυψης στις πληγείσες περιοχές.