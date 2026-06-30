ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς
Ειδήσεις
14:05 - 30 Ιουν 2026

ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Βενεζουέλας βρίσκεται υπό έντονη πίεση, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς ορισμένα νοσοκομεία έχουν υποστεί καταστροφές και άλλα αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, έπειτα από το διπλό φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 5.000 έχουν τραυματιστεί, μετά την κατάρρευση κτιρίων που προκάλεσαν οι δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στη Γενεύη, τουλάχιστον τρία υγειονομικά κέντρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ άλλα έξι είτε έχουν καταστραφεί είτε λειτουργούν μόνο μερικώς.

Τα υπόλοιπα νοσοκομεία παραμένουν σε λειτουργία, ωστόσο βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντική υπερφόρτωση, -όπως πρόσθεσε-, παρουσιάζοντας τα προκαταρκτικά ευρήματα από την επιθεώρηση 21 υγειονομικών μονάδων.

Ο ίδιος έκανε λόγο για χαοτική κατάσταση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερα αυξημένες ροές ασθενών, συνθήκες υπερπληρότητας και σημαντικές καθυστερήσεις σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλοί υγειονομικοί εργαζόμενοι με εξειδίκευση στη μαιευτική φροντίδα στην περιοχή Λα Γκουάιρα αγνοούνται, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά κενά στην παροχή υπηρεσιών μητρικής και νεογνικής περίθαλψης.

Τέλος, προειδοποίησε ότι οι χιλιάδες εκτοπισμένοι από τους σεισμούς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, όπως ο κίτρινος πυρετός και ο δάγκειος πυρετός, ιδιαίτερα λόγω της περιορισμένης εμβολιαστικής κάλυψης στις πληγείσες περιοχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 14:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)
Ειδήσεις

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent
Εμπορεύματα

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί – Οργή για την αργή κρατική βοήθεια
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί – Οργή για την αργή κρατική βοήθεια

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα
Ειδήσεις

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα &amp; αποστολή 50 τόνων προμηθειών
Ειδήσεις

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

Με πολεμούν, άρα υπάρχω
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Με πολεμούν, άρα υπάρχω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
30/06/2026 - 15:13

Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 15:11

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 14:57

Κάφουνης: Στόχος δεν είναι ο περιορισμός του εμπορίου, αλλά η διασφάλιση ισότιμων κανόνων για όλους

Magazino
30/06/2026 - 14:50

Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχεται την πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:46

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:44

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος με οπαδικό υπόβαθρο - 19 συλλήψεις

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:21

Άρειος Πάγος: Ορίστηκε η νέα ηγεσία - Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ειδήσεις
30/06/2026 - 14:05

ΠΟΥ: Σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας της Βενεζουέλας από τους φονικούς σεισμούς

Εμπορεύματα
30/06/2026 - 13:43

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:39

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
30/06/2026 - 13:35

Το κυνήγι

Πολιτική
30/06/2026 - 13:20

Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:13

Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

Πολιτική
30/06/2026 - 12:47

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 12:46

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:42

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/06/2026 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:25

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

Οικονομία
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο - 35 οι νεκροί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 12:10

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:10

ΕΣΑ: Το ευρωπαϊκό τέλος των €3 δεν θα αποθαρρύνει σημαντικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή

Ναυτιλία
30/06/2026 - 12:05

ΟΛΠ: Σε ιστορικό υψηλό οι επιδόσεις του 2025 – Μέρισμα €1,896 ανά μετοχή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:02

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:01

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Πολιτική
30/06/2026 - 11:44

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 11:40

Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 11:38

Βρετανία: Αντιδράσεις για νομοσχέδιο που υποχρεώνει πρόσφυγες να επιστρέψουν έως 10.000 λίρες για τη φιλοξενία τους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:24

Eurobank: Άμεσες ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

Πολιτική
30/06/2026 - 11:16

Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ