Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Σορός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η σορός βρέθηκε μέσα σε δασική περιοχή, κοντά στα όρια με την κοινότητα της Λητής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η ταυτότητα του νεκρού ούτε οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, πυροσβέστες απεγκλώβισαν γυναίκα που έφερε εγκαύματα από εξωτερικό χώρο κατοικίας. Αφού τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τη διακόμισε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι, όμως οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωσή της σε δασική έκταση, με αποτέλεσμα το πύρινο μέτωπο να πλησιάσει τα πρώτα σπίτια της κοινότητας Λητής.

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Εκκένωση της Λητής

Λίγο πριν από τις 17:00, εστάλη μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με το οποίο οι κάτοικοι της Λητής κλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά και να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής.

Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες ενημερώνονταν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μετά την ενίσχυση της επιχείρησης, στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 36 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις νερού δέκα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της πυρκαγιάς.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.