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Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία – Διορθώσεις χωρίς πρόστιμα και έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση
Φορολογία
08:26 - 01 Ιουλ 2026

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία – Διορθώσεις χωρίς πρόστιμα και έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση

Γιώργος Αλεξάκης
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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει στις 15 Ιουλίου 2026. Μέχρι σήμερα, πάντως, σχεδόν το 80% των φορολογουμένων έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του, ενώ περίπου 1,4 εκατ. πολίτες καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσα στις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 5,55 εκατ. δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις 6,9 εκατ. έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν εμπρόθεσμα το έντυπο Ε1 έως τις 15 Ιουλίου και θα εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026 δικαιούνται έκπτωση 2%. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου 2027.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών

Στο μεταξύ, τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις δείχνουν ότι περίπου μία στις τρεις οδηγεί σε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Ειδικότερα, το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο που έχει βεβαιωθεί να ξεπερνά ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ. Η μέση επιβάρυνση για τους συγκεκριμένους φορολογουμένους διαμορφώνεται στα 1.866 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με τις επιστροφές φόρου να ανέρχονται συνολικά σε 514,5 εκατ. ευρώ και το μέσο ποσό επιστροφής να φτάνει τα 304 ευρώ.

Το υπόλοιπο 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πρόσθετος φόρος ούτε επιστροφή χρημάτων.

Ουσιαστικά, τα στοιχεία αποτυπώνουν την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός φορολογουμένων εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσής του. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς επιβαρύνσεις

Στο μεταξύ, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026, οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου.

Η δυνατότητα αυτή αφορά όσους διαπίστωσαν, μετά την αρχική υποβολή, ότι δεν συμπλήρωσαν κρίσιμους κωδικούς ή παρέλειψαν στοιχεία που επηρεάζουν τον τελικό φόρο. Σε αρκετές περιπτώσεις, μια τροποποιητική δήλωση μπορεί να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση ή ακόμη και να ενεργοποιήσει δικαιώματα για επιδόματα και άλλες οικονομικές ενισχύσεις.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ και είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3. Ο φορολογούμενος χρειάζεται να τροποποιήσει μόνο τους κωδικούς που επιθυμεί, χωρίς να συμπληρώσει εκ νέου ολόκληρη τη δήλωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν, επίσης, οι κωδικοί 787-788, που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Μέσω αυτών, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν παλαιότερα εισοδήματα για την κάλυψη τεκμηρίων, περιορίζοντας έτσι τον φόρο που προκύπτει από την εκκαθάριση.

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο αντικαθιστά το αρχικό. Η προηγούμενη εκκαθάριση ακυρώνεται και το νέο αποτέλεσμα αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο myAADE. Εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου, δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.

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