Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

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Κυκλοφορεί την Κυριακή 5 Ιουλίου το Reporter Inside Information Magazine, με την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

Το REPORTER Inside Information Magazine είναι η έντυπη έκδοση του ειδησεογραφικού site Reporter.gr. Κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο και επικεντρώνεται μέσα από αναλύσεις, ρεπορτάζ, άρθρα και συνεντεύξεις σε όλα τα μεγάλα οικονομικά, επιχειρηματικά και πολιτικά θέματα της επικαιρότητας.

Στο 32ο τεύχος που κυκλοφορεί, μεταξύ άλλων, διαβάστε:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η Ελλάδα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ

Μία Ελληνική Πολυεθνική

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΑΑ

Επένδυση 1,3 δισ. ευρώ για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας

ΕΥ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η στρατηγική του δείχνει το δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Και ακόμα:

REAL ESTATE

Πού δημιουργείται η νέα αξία στην αγορά ακινήτων - To μεγάλο στοίχημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολλά "ΑΝ" των εκλογών

STAR WARS

ΗΠΑ vs Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο διάστημα

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οι Έλληνες εφοπλιστές επιστρέφουν στα ναυπηγεία

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