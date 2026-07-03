AT THE TABLE: Νέα σειρά γαστρονομικών εμπειριών του Hyatt Regency Thessaloniki - Greek Olive Oil & Honey Tasting

Το Hyatt Regency Thessaloniki παρουσιάζει το AT THE TABLE, μία νέα σειρά επιμελημένων εμπειριών που δημιουργήθηκε με στόχο να φέρνει τους ανθρώπους γύρω από ένα κοινό τραπέζι, αναδεικνύοντας τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την τέχνη και την ελληνική φιλοξενία μέσα από αυθεντικές συναντήσεις.

Η πρώτη εμπειρία του AT THE TABLE πραγματοποιήθηκε σε στρατηγική συνεργασία με το Olicatessen, εγκαινιάζοντας μία νέα γαστρονομική πρόταση που θα φιλοξενείται κάθε Τετάρτη στους καταπράσινους κήπους του ξενοδοχείου. Με βαθιά γνώση της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης και των εξαιρετικών προϊόντων του τόπου, το Olicatessen αποτέλεσε βασικό συνεργάτη στη διαμόρφωση και επιμέλεια της εμπειρίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός αυθεντικού ταξιδιού γεύσης και πολιτισμού.

Με αφορμή την έναρξη της νέας αυτής εμπειρίας, το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, το Hyatt Regency Thessaloniki υποδέχθηκε δημοσιογράφους, εκπροσώπους των media και content creators, οι οποίοι γνώρισαν πρώτοι τη φιλοσοφία του AT THE TABLE και συμμετείχαν στο πρώτο Greek Olive Oil & Honey Tasting. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιλεγμένες ποικιλίες ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και μελιού μέσα από μία καθοδηγούμενη γευσιγνωσία, ανακαλύπτοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα αρώματα και τις γεύσεις που συνθέτουν τον πλούτο της ελληνικής γης.

Η εμπειρία σχεδιάστηκε και επιμελήθηκε σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Στεφανίδη και την ομάδα του Olicatessen, με κοινό όραμα την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής κληρονομιάς μέσα από αυθεντικές πρώτες ύλες, ιστορίες παραγωγών και σύγχρονες εμπειρίες φιλοξενίας. Κατά τη διάρκεια της γευσιγνωσίας παρουσιάστηκαν επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεταξύ των οποίων εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, εκλεκτές ποικιλίες μελιού, καθώς και προϊόντα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, τα οποία ανέδειξαν τον πλούτο, την αυθεντικότητα και την ποιότητα της ελληνικής γης. Τη βραδιά πλαισίωσαν signature cocktails, ειδικά σχεδιασμένα για την περίσταση, εμπνευσμένα από τα αρώματα και τα συστατικά της γευσιγνωσίας, προσφέροντας μία φυσική συνέχεια στη συνολική εμπειρία.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το Cinema by the Pool, μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές εμπειρίες του Hyatt Regency Thessaloniki, η οποία επιστρέφει και φέτος με εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών για ενήλικες και παιδιά, δίπλα στην πισίνα, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Το Greek Olive Oil & Honey Tasting αποτελεί την πρώτη εμπειρία του AT THE TABLE και θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη σε συνεργασία με το Olicatessen, προσφέροντας στους επισκέπτες του ξενοδοχείου αλλά και στο κοινό της πόλης την ευκαιρία να ανακαλύψουν διαφορετικές ποικιλίες ελληνικού ελαιολάδου και επιλεγμένα μέλια μέσα από μία ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Το AT THE TABLE αποτελεί τη νέα σειρά εμπειριών του Hyatt Regency Thessaloniki και θα εξελίσσεται μέσα από θεματικές διοργανώσεις αφιερωμένες στη γαστρονομία, το κρασί, την τέχνη, τον πολιτισμό και την ελληνική δημιουργικότητα, αναδεικνύοντας το ξενοδοχείο ως έναν τόπο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και αυθεντικών εμπειριών.

Η πρώτη αυτή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από τους δημοσιογράφους, τους εκπροσώπους των media και τους content creators που συμμετείχαν. Το Hyatt Regency Thessaloniki τους ευχαριστεί θερμά για την παρουσία, τη συμμετοχή και το ιδιαίτερα θετικό feedback που μοιράστηκαν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του AT THE TABLE ως ενός νέου θεσμού που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία και τη φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από το AT THE TABLE, το Hyatt Regency Thessaloniki συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν τη διαμονή, προσφέροντας στιγμές που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη σύγχρονη ελληνική φιλοξενία.