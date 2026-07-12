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Μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς
Ειδήσεις
20:41 - 12 Ιουλ 2026

Μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 12/7 στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εγκαταλελειμμένο κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με τη φωτιά να επεκτείνεται γρήγορα και να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές. Επειδή το κτίριο δεν βρίσκεται σε λειτουργία, εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwrmo2b2pt5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικούς χώρους.

Οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και έχουν καλύψει ευρύτερες περιοχές της Αθήνας, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Λόγω της έντονης παρουσίας καπνού, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, με σύσταση να αποφεύγουν την έκθεση στους καπνούς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwrpu9gawux?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.

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