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Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο Ξυλούρης («Φραπές»): Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής χωρίς να είναι κατηγορούμενος
Ειδήσεις
16:27 - 24 Ιουλ 2026

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο Ξυλούρης («Φραπές»): Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής χωρίς να είναι κατηγορούμενος

Reporter.gr Newsroom
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Για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 ορίστηκε ενώπιον του ΙΒ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ»), στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.

Επισημαίνεται ότι η υπόθεση αφορά τη στάση που τήρησε κατά την εμφάνισή του, έπειτα από δεύτερη κλήση, ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το «δικαίωμα σιωπής», μολονότι δεν είχε την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Η υπόθεση αποτέλεσε αντικείμενο δύο ξεχωριστών εισαγγελικών ερευνών, οι οποίες κινήθηκαν μετά τη διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής στην Εισαγγελία.

Η πρώτη έρευνα αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να ανταποκριθεί στην αρχική κλήση της Βουλής, τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη λάβει αναβολή και η εκδίκασή της έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο.

Η δεύτερη εισαγγελική έρευνα επικεντρώθηκε στην άρνησή του να καταθέσει όταν τελικά παρουσιάστηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην άσκηση δεύτερης ποινικής δίωξης, αυτή τη φορά για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, με τη σχετική δίκη να έχει οριστεί για τις 16 Φεβρουαρίου 2027.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/07/2026 - 16:40
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