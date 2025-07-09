Συνολικό μέρισμα €68 εκατ. διανέμει ο Όμιλος JUMBO – Αύξηση πωλήσεων κατά 8% το πρώτο εξάμηνο

Με αυξημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση του 82% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 9 Ιουλίου 2025, η Ετήσια Γενική Συνέλευση μετόχων του Ομίλου JUMBO.

Οι μέτοχοι ενέκριναν μεταξύ άλλων την πρόταση της Διοίκησης για τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 68 εκατ., ή EUR 0,50 ανά μετοχή, επί συνόλου 136.059.759 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Με την ακύρωση των 1.694.198 ιδίων μετοχών , δηλαδή ποσοστό 1,25% του συνόλου των μετοχών η μερισματική διανομή συνολικού ποσού 68 εκατ. Ευρώ αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,5063 Ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 21η Ιουλίου 2025. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) θα είναι η 22η Ιουλίου 2025. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η 24η Ιουλίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι την 31η Μαρτίου 2025, η Jumbo προχώρησε στην καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 63,5 εκατ. Ευρώ.

Κατά συνέπεια, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2025, η Jumbo θα έχει καταβάλει στους μετόχους της συνολικό ποσό της τάξης των 131,5 εκατ. Ευρώ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης του 3% περίπου.

Κατά τη συζήτηση για την έγκριση και των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των πωλήσεων του Ομίλου:

Για τους έξι πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριος – Ιούνιος 2025), ο Όμιλος διατήρησε τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεών του στο +8% περίπου.

Ωστόσο, η διοίκηση επισήμανε ότι η πορεία του Ιουνίου επηρεάστηκε άμεσα και έμμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και ειδικότερα από τον πόλεμο Ισραήλ- Ιράν, ο οποίος είχε επιπτώσεις στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Προφανώς και η λειτουργία των καταστημάτων του franchisee στο Ισραήλ επηρεάστηκε αρνητικά.

Η Διοίκηση αναφέρθηκε επίσης σε ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες προκλήσεις στη Ρουμανία, καθώς, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συγκρατήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να διατηρήσει την επενδυτική βαθμίδα, η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει, μεταξύ άλλων, σε αύξηση του ΦΠΑ με ισχύ από τον Αύγουστο του 2025. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής αυξάνεται στο 21% από 19%.

Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στο 21% από 5%, ειδικά σε βασικούς τομείς όπως η εστίαση και η φιλοξενία, αναμένεται να ασκήσει πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και επηρεάζοντας την κατανάλωση τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα

Τον Ιούνιο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +7,5% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας –χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου +9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Ιούνιο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το πρώτο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +7% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Βουλγαρία, κατά τον Ιούνιο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +1% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Προς το τέλος Ιουνίου ξεκίνησε να λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα στη χώρα (https://www.e-jumbo.bg).

Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +2% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση της τάξης του +7% περίπου τον Ιούνιο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο εξάμηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά +7% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Δίκτυο καταστημάτων

Κατά την 30η Ιουνίου 2025, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 89 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.

Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ρουμανία και Βουλγαρία.