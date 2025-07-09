Συνολικό μέρισμα €68 εκατ. διανέμει ο Όμιλος JUMBO – Αύξηση πωλήσεων κατά 8% το πρώτο εξάμηνο

Οι μέτοχοι ενέκριναν μεταξύ άλλων την πρόταση της Διοίκησης για τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 68 εκατ., ή EUR 0,50 ανά μετοχή, επί συνόλου 136.059.759 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, από τα κέρδη της χρήσης 2024.
- Με την ακύρωση των 1.694.198 ιδίων μετοχών, δηλαδή ποσοστό 1,25% του συνόλου των μετοχών η μερισματική διανομή συνολικού ποσού 68 εκατ. Ευρώ αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,5063 Ευρώ ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 21η Ιουλίου 2025. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) θα είναι η 22η Ιουλίου 2025. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η 24η Ιουλίου 2025.
Υπενθυμίζεται ότι την 31η Μαρτίου 2025, η Jumbo προχώρησε στην καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 63,5 εκατ. Ευρώ.
- Κατά συνέπεια, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2025, η Jumbo θα έχει καταβάλει στους μετόχους της συνολικό ποσό της τάξης των 131,5 εκατ. Ευρώ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης του 3% περίπου.
Κατά τη συζήτηση για την έγκριση και των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των πωλήσεων του Ομίλου:
Για τους έξι πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριος – Ιούνιος 2025), ο Όμιλος διατήρησε τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεών του στο +8% περίπου.
Ωστόσο, η διοίκηση επισήμανε ότι η πορεία του Ιουνίου επηρεάστηκε άμεσα και έμμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και ειδικότερα από τον πόλεμο Ισραήλ- Ιράν, ο οποίος είχε επιπτώσεις στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και την Κύπρο.
Προφανώς και η λειτουργία των καταστημάτων του franchisee στο Ισραήλ επηρεάστηκε αρνητικά.
Η Διοίκηση αναφέρθηκε επίσης σε ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες προκλήσεις στη Ρουμανία, καθώς, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συγκρατήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να διατηρήσει την επενδυτική βαθμίδα, η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει, μεταξύ άλλων, σε αύξηση του ΦΠΑ με ισχύ από τον Αύγουστο του 2025. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής αυξάνεται στο 21% από 19%.
Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στο 21% από 5%, ειδικά σε βασικούς τομείς όπως η εστίαση και η φιλοξενία, αναμένεται να ασκήσει πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και επηρεάζοντας την κατανάλωση τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα
Ελλάδα
Τον Ιούνιο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +7,5% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Συνολικά, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας –χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου +9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Κύπρος
Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Ιούνιο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το πρώτο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +7% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Βουλγαρία
Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Βουλγαρία, κατά τον Ιούνιο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +1% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Προς το τέλος Ιουνίου ξεκίνησε να λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα στη χώρα (https://www.e-jumbo.bg).
Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +2% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Ρουμανία
Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση της τάξης του +7% περίπου τον Ιούνιο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο εξάμηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά +7% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Δίκτυο καταστημάτων
Κατά την 30η Ιουνίου 2025, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 89 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.
Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ρουμανία και Βουλγαρία.