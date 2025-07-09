Πιερρακάκης: Ακροδεξιά τρολ με συσχετίσουν με διασπάθιση κονδυλίων για ψηφιακά έργα – Οι απαντήσεις στα δικαστήρια

Στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης - Τροποποίηση ν. 4270/2014 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1265 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2024 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών και λοιπές διατάξεις», ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προέβη στην ακόλουθη τοποθέτηση:

«Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζήτησα το λόγο με αφορμή μια αποστροφή του εκπροσώπου της Νίκης, η οποία είναι αντίστοιχη με μια ερώτηση που μου απηύθυνε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης αναφορικά με τα ψηφιακά έργα, δηλαδή αναφορικά με έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια αφήνοντας περίεργες υπόνοιες σε σχέση με διασπάθιση κονδυλίων ή άλλου τύπου τέτοιες συζητήσεις. Και αυτό , είναι επίσης συνέχεια μιας ιστοριούλας που διακινήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η οποία προσπαθούσε να συσχετίσει και εμένα προσωπικά σε σχέση με συμμετοχή σε αυτά τα έργα, με δήθεν εταιρείες και τα λοιπά. Διακινήθηκε από διάφορα ακροδεξιά τρόλ του διαδικτύου. Αφαιρέθηκαν τα μηνύσιμα σκέλη και αυτό ήρθε και έγινε κομμάτι της ερώτησης του κ. Χαρίτση.

Σε ο,τι αφορά τους «αρουραίους» των υπονόμων του διαδικτύου, οι απαντήσεις θα δοθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπως οφείλει να γίνεται σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, σε μια Δημοκρατία. Τί δεν περίμενα όμως : Δεν περίμενα η οσμή των υπονόμων του διαδικτύου να έρθει σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και ακριβώς επειδή ήρθε, τώρα θα δοθούν και όλες οι σχετικές απαντήσεις.

Παρατήρηση πρώτη: Σε ο,τι αφορά τα ψηφιακά έργα, όσοι επιλέγουν να τα χτυπήσουν και να τους κάνουν κριτική, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πριν αναλάβουμε το 2019, αντιμετωπίσαμε την απόλυτη ανυπαρξία. Είμασταν ακόμη μια χώρα, η οποία λειτουργούσε στο fax, μια χώρα στην οποία δεν μπορούσε κανένας να κάνει ψηφιακά ούτε μία υπεύθυνή δήλωση. Όλα αυτά άλλαξαν, αυτό έγινε από μηχανικούς και από στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου όλων των αποχρώσεων και αυτό αγκαλιάστηκε από όλο τον ελληνικό λαό, όπως φαίνεται σε κάθε δημοσκόπηση. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων είναι η ανυπαρξία αυτού που παραλάβαμε. Πολιτική παρατήρηση πρώτη.

Παρατήρηση δεύτερη: Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν 26 στάδια. Εθνικά και ευρωπαϊκά. Με αντίστοιχες υπογραφές, αντίστοιχους ελέγχους και ανάμεσα σε αυτά και έλεγχο του Ελεγκτικού συνεδρίου. Προσυμβατικό έλεγχο για τις προδιαγραφές και για το καλώς έχει.

Παρατήρηση Τρίτη: Ισχύουν τα νούμερα που αναφέρει αυτή η γνωστή θεωρία της συνομωσίας; Η αγορά πληροφορικής, εικοσαπλασιάστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και τα ψηφιακά έργα αφορούν όλη την κυβέρνηση, όλη την υπουργεία. Εγώ θα αναφέρω μόνο τα στοιχεία της Κοινωνίας πληροφορίας. Πόσα έργα δημοπρατήθηκαν ; 203. Σε πόσα από αυτά είχαμε άνω της μιας προσφορές; Στα δύο τρίτα. Στο ένα τρίτο που δεν είχαμε, στα μισά, είχαμε κοινοπραξίες εταιριών, πάνω από μια εταιρεία. Ήταν σε αυτό το 1,8 δις, που είναι το σύνολο 10 οι εταιρείες οι οποίες πήραν αυτά τα ποσά ; Όχι, ήταν 102. Το καταθέτω στα πρακτικά για να είμαστε στον κόσμο της πραγματικότητας και όχι στον κόσμο των fake news.

Όμως, διαπίστωσα, ότι ο κ. Χαρίτσης, από την ερώτησή του, είναι εξαιρετικά ευαίσθητος. Έτσι, ήταν μια πολύ ευαίσθητη ερώτηση για το περιβάλλον του ανταγωνισμού. Οπότε ανέτρεξα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν το 2015-2019. Είπα ότι η αγορά εικοσαπλασιάστηκε. Δημοπρατήθηκαν 13 έργα. Σε πόσα από αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε πάνω από μία προσφορές επί ΣΥΡΙΖΑ ; Μαντέψτε. Μηδέν. Ήταν 13 στα 13. Οπότε με βάση το ευαίσθητο κριτήριο του κυρίου Χαρίτση για φεστιβάλ ανταγωνισμού που έπρεπε να έχει γίνει, κανονικά θα έπρεπε να έχει πάει μόνος του να παραδοθεί στον εισαγγελέα. Εγώ να πω, θα ήμουν συνήγορος υπεράσπισης. Διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ποια είναι η περίμετρος ευθύνης των Υπουργείων, ποια είναι η περίμετρος ευθύνης της αγοράς.

Και κλείνω με αυτό. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Περίμετρος ευθύνης της αγοράς. Αναφέρει η ερώτηση λοιπόν, για έναν έλεγχο που έχει κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και πολύ σωστά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να ελέγχει τα πάντα, όπως το έχει κάνει στις τράπεζες, όπως το έχει κάνει στις κατασκευές. Πώς προέκυψε αυτός ο έλεγχος; Προέκυψε εξωγενώς ; Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε με επιστολή που έφυγε από το Υπουργείο Ανάπτυξης από τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Αναγνωστόπουλο, τον Ιανουάριο του 2024, ζητώντας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να ελέγξει το καλώς έχει με αφορμή ένα συγκεκριμένο έργο. Εμείς το ζητήσαμε. Άρα, σύνοψη. Δεν είστε μόνο συκοφάντες από το κάτω ράφι. Δεν είστε μόνο τοξικοί. Είστε και αδιάβαστοι. Και για τα δικά μας πεπραγμένα αλλά κυρίως για τα δικά σας».