Alpha Bank: Eπιστροφή στις αγορές με ομόλογο TIER 2 ύψους €500 εκατ.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την Τετάρτη (16/7) πρόταση εξαγοράς για ομολογίες χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (Tier 2) ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο και ρήτρα αναπροσαρμογής, οι οποίες λήγουν το 2031.

H ανακοίνωση:

«Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Προτείνουσα») ανακοινώνει ότι απηύθυνε στις [16 Ιουλίου 2025] πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 σε ευρώ (dated subordinated euro denominated Tier 2 notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), εκδόσεως της Προτείνουσας και λήξεως το 2031, συνολικού ύψους Ευρώ 500 εκατ. (ISIN: XS2307437629) (εφεξής οι «Ομολογίες»), για την υποβολή των Ομολογιών τους προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την Προτείνουσα (εφεξής η «Πρόταση»).

Η Πρόταση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα για την πρόταση με ημερομηνία [16 Ιουλίου 2025].

Στην Ελληνική Επικράτεια, η Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018.

Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (subordinated Tier 2 notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Η Προτείνουσα, κατά την διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών, δύναται, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την έγκυρη υποβολή ή την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης.

Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης της κεφαλαιακής θέσης της Προτείνουσας.

Οι Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών».

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση της συστημικής στο τέλος του κειμένου