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ΜΙΝΕΡΒΑ: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Τα ονόματα
Επιχειρήσεις
15:25 - 16 Ιουλ 2025

ΜΙΝΕΡΒΑ: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Τα ονόματα

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1  και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με  το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 15η Ιουλίου 2025, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τετραετή  θητεία, συγκροτήθηκε αυθημερόν (15/7/2025) σε σώμα ως ακολούθως:
  • 1) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου-Φαίδωνος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Έ’ 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 366952 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 03/09/1970, με Α.Φ.Μ 036940857, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
  1. 2) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Νίκης 77, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 234637 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 24/06/1983, με Α.Φ.Μ 121926138, της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  1. 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθηγητή Ν.Παπαδάκη 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 689815 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 11/07/1960, με Α.Φ.Μ 027410511, της Ζ΄ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  1. 4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καμπουρίδου 31, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 749977 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας με Ημ. Γέννησης 13/09/1957, με Α.Φ.Μ. 032313686, της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  1. 5) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, το γένος Γεωργίου Μπαρή ,κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μουστακλή 3, Πυλαία, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 259203 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 23/10/1939 με Α.Φ.Μ 103996329, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  1. 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 36, Αμπελόκηποι, κάτοχος του με αριθμό ΑK 890912 Δ.Α.Τ. Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 28/12/1969, με Α.Φ.Μ. 054786612, της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  1. 7) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 46, κάτοχος του με αριθμό Α00393840 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 30/12/1983, με Α.Φ.Μ. 111839705, της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  1. 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχος του με αριθμό Α01945200 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 25/12/1971, με Α.Φ.Μ. 073535435, της Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  1. 9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών 202, Μενεμένη, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 738875 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 19/03/1968, με Α.Φ.Μ. 046730180, της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης έχει εκλεγεί ένα αναπληρωματικό μέλος, το οποίο μπορεί να αναπληρώσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,. τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών. Το εν λόγω αναπληρωματικό μέλος είναι :

  • Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 711319 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 10/07/1991, με Α.Φ.Μ 139987527, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Αναπληρωματικό Μέλος.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται Πενταετής, με έναρξη την 15η Ιουλίου 2025 και λήξη την14η Ιουλίου 2030,παρατεινόμενη μέχρι την νόμιμη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

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