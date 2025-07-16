ΜΙΝΕΡΒΑ: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Τα ονόματα

- 1) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου-Φαίδωνος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Έ’ 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 366952 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 03/09/1970, με Α.Φ.Μ 036940857, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Νίκης 77, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 234637 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 24/06/1983, με Α.Φ.Μ 121926138, της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθηγητή Ν.Παπαδάκη 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 689815 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 11/07/1960, με Α.Φ.Μ 027410511, της Ζ΄ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καμπουρίδου 31, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 749977 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας με Ημ. Γέννησης 13/09/1957, με Α.Φ.Μ. 032313686, της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, το γένος Γεωργίου Μπαρή ,κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μουστακλή 3, Πυλαία, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 259203 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 23/10/1939 με Α.Φ.Μ 103996329, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 36, Αμπελόκηποι, κάτοχος του με αριθμό ΑK 890912 Δ.Α.Τ. Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 28/12/1969, με Α.Φ.Μ. 054786612, της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 46, κάτοχος του με αριθμό Α00393840 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 30/12/1983, με Α.Φ.Μ. 111839705, της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχος του με αριθμό Α01945200 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 25/12/1971, με Α.Φ.Μ. 073535435, της Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών 202, Μενεμένη, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 738875 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 19/03/1968, με Α.Φ.Μ. 046730180, της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Επίσης έχει εκλεγεί ένα αναπληρωματικό μέλος, το οποίο μπορεί να αναπληρώσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,. τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών. Το εν λόγω αναπληρωματικό μέλος είναι :
- Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 711319 Δ.Α.Τ., Ελληνικής Ιθαγένειας, με Ημ. Γέννησης 10/07/1991, με Α.Φ.Μ 139987527, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Αναπληρωματικό Μέλος.
Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται Πενταετής, με έναρξη την 15η Ιουλίου 2025 και λήξη την14η Ιουλίου 2030,παρατεινόμενη μέχρι την νόμιμη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη σχετικής αποφάσεως.