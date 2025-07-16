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Έκρηξη ηφαιστείου στη Χερσόνησο Reykjanes της Ισλανδίας – Δωδέκατη σε τέσσερα χρόνια
Ειδήσεις
15:15 - 16 Ιουλ 2025

Έκρηξη ηφαιστείου στη Χερσόνησο Reykjanes της Ισλανδίας – Δωδέκατη σε τέσσερα χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Με περισσότερα από 30 ενεργά ηφαιστειακά συστήματα, η Ισλανδία είναι η μεγαλύτερη και πιο ενεργή ηφαιστειακή περιοχή στην Ευρώπη. Μετά από μια έκρηξη στη χερσόνησο Reykjanes, εκκενώθηκαν ένα κάμπινγκ και ένα ιαματικό λουτρό - αλλά λέγεται ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. ένα άλλο ηφαίστειο έχει εκραγεί στη αραιοκατοικημένη χερσόνησο Reykjanes στην Ισλανδία.

Ζωντανό βίντεο έδειξε λάβα να αναβλύζει από μια ρωγμή στο έδαφος και η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία δήλωσε ότι η έκρηξη ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Η ρωγμή της έκρηξης είχε αρχικά μήκος περίπου 700 έως 1.000 μέτρα.

Καμία επίπτωση στην εναέρια κυκλοφορία

Εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η θέση της έκρηξης ήταν ευνοϊκή: επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους του κοντινού ψαροχώρου Grindavík ή για τις υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RÚV, ένα κάμπινγκ στο Grindavík και τα γεωθερμικά λουτρά Blue Lagoon, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή στους παραθεριστές στην Ισλανδία, εκκενώθηκαν ωστόσο προληπτικά, ενώ δεν αναμένεται καμία επίπτωση στη διεθνή αεροπορική κίνηση από το κοντινό αεροδρόμιο Keflavik.

Νησί της φωτιάς ανάμεσα στις ηπείρους

Το νησί βρίσκεται στη μεσοατλαντική ράχη μεταξύ της βορειοαμερικανικής και της ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας. Αυτή η ιδιαίτερη θέση είναι η αιτία για την ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα στο νησί και κάτω από αυτό. Κατά συνέπεια, οι ηφαιστειακές εκρήξεις στην Ισλανδία είναι συχνές - η πιο πρόσφατη έκρηξη είναι η δωδέκατη ηφαιστειακή έκρηξη σε κάτι περισσότερο από τέσσερα χρόνια στην Ισλανδία και η ένατη από τα τέλη του 2023.η τελευταία έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες ήταν στις αρχές Απριλίου, η οποία είχε ανακοινωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια διήρκεσε μόνο λίγες ημέρες. Οι ειδικοί ανέμεναν πρόσφατα ότι η επόμενη έκρηξη θα συνέβαινε το φθινόπωρο. Συνολικά, πρόκειται για τη 12η έκρηξη σε διάστημα τεσσάρων χρόνων

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 15:16
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