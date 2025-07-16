Καμμένος: Πρόταση για κυβέρνηση κοινής αποδοχής με στόχο την υλοποίηση της ατζέντας... Τραμπ

Σε μία αμφιλεγόμενη πρόταση προχώρησε ο πρώην πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και τέως επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας (2015-2018) Πάνος Καμμένος, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση κυβέρνησης κοινής αποδοχής που θα βάλεις μπρος την ατζέντα … Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια παρουσίας του σε vidcast της iefimerida ο κ. Καμμένος έκανε λόγο για ανάγκη κυβέρνησης κοινής αποδοχής με στόχο την υλοποίηση μίας αντί-woke ατζέντας, τον περιορισμό της μετανάστευσης και την μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο. Υποστήριξε μάλιστα πώς πλέον ο κόσμος κινείται γύρω από τη λογική του Τραμπ και η ατζέντα του θα άλλαζε τη χώρα.

Ανέφερε ακόμη ότι μίας τέτοιας πρωτοβουλίας θα μπορούσαν να ηγηθούν πρόσωπα όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Πιο επιφυλακτικά εκφράστηκε για τον Κωστή Χατζηδάκη.

Τόνισε επίσης ότι ο μόνος λόγος, για τον οποίο θα επέστρεφε στην ενεργό πολιτική θα ήταν η ίδρυση κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, όχι για να τον υποστηρίξει αλλά για να … σταθεί απέναντί του. Κατά παράδοξο τρόπο, η κριτική του κ. Καμμένου στους χειρισμούς της Ευρώπης στο Ουκρανικό και τη Ρωσία έχει όμοια χαρακτηριστικά με εκείνη του πρώην πρωθυπουργού.

Πάντως η πρόταση του κ. Καμμένου για κυβέρνηση κοινής αποδοχής δεν φαντάζει να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες πραγμάτωσης. Ερωτώμενος επί του θέματος ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο Action 24, αρκέστηκε στη δέσμευση της ολοκλήρωσης της τετραετίας και της διεξαγωγής εκλογών το 2027.