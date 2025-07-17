Αίτημα ΕΒΕΠ για επαναξιολόγηση των προστίμων Γ.Ε.ΜΗ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με επιστολές στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη και Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις και έντονο προβληματισμό σε σχέση με το πρόσφατο πλαίσιο που θεσπίστηκε με την υπ’ αριθ. 46982/2025 κοινή υπουργική απόφαση της 8ης Ιουλίου 2025, αναφορικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Κυρίως, εστιάζει στην εξαιρετικά αυστηρή πρόβλεψη επιβολής προστίμων για την παράλειψη δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων, η οποία προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 100.000 ευρώ για μεγάλες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις και εισηγμένες, 50.000 ευρώ για μεσαίες, 25.000 ευρώ για μικρές και 10.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το ΔΣ του Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί πως η αναλογική και αναπτυξιακή διάσταση πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στην εν λόγω κύρωση, που υπονομεύει την αρχή της αναλογικότητας, ειδικά όταν εφαρμόζεται σε μικρές, ή οικογενειακές επιχειρήσεις, που είτε αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, ή ανθρώπινων πόρων, είτε προχωρούν σε εκπρόθεσμες καταχωρίσεις, χωρίς δόλο. Είναι σαφές ότι, η εύρυθμη λειτουργία του Μητρώου και η διαφάνεια είναι κρίσιμες παράμετροι για τη δημόσια οικονομία και τη φερεγγυότητα των συναλλαγών. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται με τιμωρητικές διατάξεις, που απειλούν την οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων, ιδίως σε μια περίοδο που το επιχειρείν αγωνίζεται να ανακάμψει μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις και προκλήσεις.

Σκοπός της συμμόρφωσης δεν μπορεί να είναι η οικονομική εξόντωση, αλλά η ενεργή συμμετοχή όλων των επιχειρηματικών μονάδων στο θεσμικό πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Μία τέτοια μεταρρυθμιστική προσέγγιση ενισχύει την εμπιστοσύνη και ενδυναμώνει τον ρόλο των Επιμελητηρίων, ως φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Ως εκ τούτου, η διοίκηση του Ε.Β.Ε.Π. απευθύνθηκε θεσμικά στα συναρμόδια Υπουργεία ζητώντας την επαναξιολόγηση του ύψους των προστίμων, τον καθορισμό των κριτηρίων και τον χρόνο της διαδικασίας, προτείνοντας τα εξής:

Επικαιροποίηση και επανεξέταση του ύψους των προστίμωνμε βάση το μέγεθος της επιχείρησης, τη πρόθεση, τη συχνότητα παράβασης και τη περίοδο ανοχής. Διαβάθμιση και συμψηφισμό κυρώσεωνσε περίπτωση ταχείας συμμόρφωσης ή διόρθωσης. Θέσπιση ευέλικτου μηχανισμού προειδοποιήσεων και προσωρινών απαλλαγών για μικρές επιχειρήσεις ή νεοσύστατες οντότητες.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής, που απέστειλε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης στους συναρμόδιους Υπουργούς και κοινοποίησε στους υφυπουργούς, καθώς και γενικούς γραμματείς των υπουργείων, είναι το κάτωθι:

«Σε συνέχεια της έκδοσης της ΚΥΑ 46982/18.06.2025 (ΦΕΚ Β’ 3542/08.07.2025) με θέμα “Καθορισμός κριτηρίων επιβολής και ύψους των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λοιπά σχετικά θέματα”, με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς μας αναφορικά με το ύψος και τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) σε μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..

Με δεδομένο ότι, η ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζεται κατά μεγάλο βαθμό σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πολλές φορές απαρτίζονται από μέλη οικογενειών και συχνά στερούνται της απαραίτητης τεχνογνωσίας και πλήρως εξειδικευμένων συνεργατών, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στη βαρύτητα των κυρώσεων. Υπό τη σκιά επιβολής σημαντικού ύψους προστίμων, οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ανυπαρξία κάθε αμέλειας, αναφορικά με την υποβολή κάποιας καταχώρισης. Σε περίπτωση, δε, διαπίστωσης από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κάποιας παράβασης, οι υπόχρεοι θα διαθέτουν ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα εργάσιμων ημερών μετά τη διαπίστωση της παράβασης από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους.

Ταυτόχρονα, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων θα βρίσκονται αντιμέτωπες με περιπτωσιολογία παραβάσεων, χωρίς να δέχονται τουλάχιστον κατεύθυνση από ένα κεντρικό όργανο, που απαρτίζεται από εξειδικευμένα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη νομικούς, λογιστές, ορκωτούς λογιστές, παρ’ ότι το 70% των εσόδων από τα πρόστιμα Γ.Ε.ΜΗ. θα αποδίδεται υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού. Εξάλλου, ενώ θα αυξηθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων και ο όγκος εργασίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, εξ όσων γνωρίζουμε, για αύξηση από κεντρικό επίπεδο του προσωπικού. Ακόμη, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων δεχόμενες σε ημερήσια βάση συναλλαγή, θα βρίσκονται εκτεθειμένες σε τυχόν εκφράσεις δυσαρέσκειας των συναλλασσόμενων.

Φυσικά, το Επιμελητήριό μας καθημερινά φροντίζει να ενημερώνει τις επιχειρήσεις για κάθε τυχόν εκκρεμότητα σε σχέση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που έχουν, καθώς και με τον καλύτερο τρόπο τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων αυτών. Είναι ξεκάθαρο ότι, επιθυμούμε τη διαφάνεια, που επιτυγχάνεται μέσα από ένα πλήρες εμπορικό μητρώο και από την επικαιροποιημένη εικόνα των επιχειρήσεων σε αυτό, προκειμένου να επιτυγχάνεται η φερεγγυότητα των συναλλαγών. Ωστόσο, διατηρούμε επιφυλάξεις, αφενός για τον χαρακτήρα των διοικητικών κυρώσεων, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τιμωρητική και να αποτελέσει απειλή για την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ειδικά σε μια περίοδο που το επιχειρείν αγωνίζεται να ανακάμψει από αλλεπάλληλες κρίσεις και αφετέρου για την προβλεπόμενη διαδικασία.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να εξετάσετε εκ νέου το ύψος των προστίμων ανάλογα τη νομική μορφή της κάθε επιχείρησης, στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία της επιβολής τους.»