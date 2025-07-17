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Space Hellas: Καινοτόμος Ψηφιακή Πλατφόρμα Οδηγού Πόλης και Βιωματικής Επιμόρφωσης για το Δήμο Πατρέων
Τεχνολογία
11:00 - 17 Ιουλ 2025

Space Hellas: Καινοτόμος Ψηφιακή Πλατφόρμα Οδηγού Πόλης και Βιωματικής Επιμόρφωσης για το Δήμο Πατρέων

Reporter.gr Newsroom
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Η Space Hellas, στο πλαίσιο της συνεχούς δραστηριοποίησής της στην ανάπτυξη καινοτόμων «έξυπνων λύσεων», υλοποιεί για το Δήμο Πατρέων ένα πρωτοποριακό έργο που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, την επιμόρφωση και την αναβάθμιση της εμπειρίας του δημότη και του επισκέπτη, μέσω μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας Οδηγού Πόλης και Βιωματικής Μάθησης.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη web και mobile εφαρμογής με πλοήγηση σε χάρτη και παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και την παροχή πληθώρας χρηστικών πληροφοριών, όπως αξιοθέατα, εμπορικά σημεία, υπηρεσίες, γραμμές ΚΤΕΛ, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εφημερεύοντα φαρμακεία και άλλα σημεία άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη. Κεντρικό ρόλο στο νέο ψηφιακό οικοσύστημα διαδραματίζει η υπηρεσία Chatbot – ένας ψηφιακός βοηθός που προσφέρει 24ωρη υποστήριξη και διαδραστική επικοινωνία με τους χρήστες, παρέχοντας πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος και το περιεχόμενο της εφαρμογής, προσαρμοζόμενος δυναμικά στον εκάστοτε διάλογο.

Παράλληλα, μέσω της υπηρεσίας διαδραστικής επιμόρφωσης, οι δημότες και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη βιωματικά, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια εξερεύνησης, με θεματικές όπως η ιστορία της Πάτρας, η έξυπνη κινητικότητα και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα παιχνίδια θα εκτυλίσσονται στο φυσικό χώρο της πόλης, αξιοποιώντας QR codes σε επιλεγμένα σημεία, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.

Η νέα πλατφόρμα αξιοποιεί και επεκτείνει την υφιστάμενη ψηφιακή υποδομή του Δήμου, ενσωματώνοντας την πύλη explore.patras.gr, καθώς και περιεχόμενο από προηγούμενα έργα. Επιπλέον, θα παραχθεί νέο πολυμεσικό υλικό για τουλάχιστον 40 σημεία ενδιαφέροντος, ενώ θα δημιουργηθεί ειδικό περιεχόμενο για την ανάδειξη πλευρών της πόλης, όπως το εμπορικό κέντρο, η διασκέδαση και η γαστρονομία. Το cloud-based διαχειριστικό εργαλείο της πλατφόρμας θα παρέχει στο Δήμο τη δυνατότητα δημιουργίας, παρακολούθησης και προσαρμογής των δράσεων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης, χωρίς την ανάγκη τεχνικών γνώσεων, διασφαλίζοντας τη διαρκή ανανέωση και αξιοποίηση της εφαρμογής.

Το έργο αποτελεί στρατηγική επένδυση του Δήμου Πατρέων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος, που προάγει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, ενισχύει την τουριστική δυναμική της και συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη.

Η Space Hellas, με σταθερά ηγετική παρουσία στο χώρο της τεχνολογίας και των ολοκληρωμένων λύσεων, εξειδικεύεται στην υλοποίηση σύνθετων «έξυπνων έργων» που προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών και φορέων. Με βασικό πυλώνα την καινοτομία και τη βαθιά τεχνογνωσία, αποτελεί αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για κάθε οργανισμό που επιδιώκει να κάνει το επόμενο βήμα προς τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

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