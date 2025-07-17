ΓΣΕΒΕΕ – ΠΟΕΣΕ: Συνάντηση στη Βουλή με την Κ.Ο. της ΝΔ για το δαιδαλώδες καθεστώς των Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιώματων

Με θέμα τις δυσλειτουργίες και το δαιδαλώδες καθεστώς που ισχύει αναφορικά με το σύστημα διαχείρισης των Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, συναντήθηκαν στη Βουλή χθες 16 Ιουλίου αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) με εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει πως: «Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ και στην εισήγηση του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και ΠΟΕΣΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, ανέλυσε το περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στον χώρο των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, αναδεικνύοντας όλες τις πτυχές των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη διαφάνειας, την ασάφεια των όρων, καθώς και τις υπερβολικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ έθεσε προς τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου ως άμεσες προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες – παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναληφθούν από την Πολιτεία και περιλαμβάνουν:

Την επαναφορά της πρόβλεψης για συλλογικές διαπραγματεύσεις (άρθρο 45, του Νομοσχεδίου του Ν.4481/2017), με τη συμμετοχή φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, ώστε να διαμορφώνεται δίκαια το ύψος των αμοιβών.

Τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού είσπραξης των δικαιωμάτων, με βάση τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας κάθε επιχείρησης και όχι με αυθαίρετους χαρακτηρισμούς.

Την υποχρέωση των ΟΣΔ να δημοσιοποιούν με διαφάνεια τα ρεπερτόρια που διαχειρίζονται.

Την ανάγκη ρύθμισης, μέσω νομοθετικής πρόβλεψης, ώστε ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης να βασίζεται αποκλειστικά στην άδειά της και όχι σε εκτιμήσεις των ΟΣΔ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα με τους Βουλευτές να κατανοούν τα θέματα που συζητήθηκαν και να δεσμεύονται ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας συνόδευαν ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας της ΠΟΕΣΕ κ. Βασίλης Ευθυμίου, το μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΕ κ. Νικόλαος Μαλαπέτσας και η Υπεύθυνη Μητρώου της ΓΣΕΒΕΕ και Υπεύθυνη Ενημέρωσης για τα Πνευματικά και Συγγενικά δικαιώματα, κα Στέλλα Τσιάμη.

Από τη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρόντες ήταν οι Βουλευτές: Περικλής Μαντάς (Μεσσηνίας), Βασίλης (Λάκης) Βασιλειάδης (Πέλλας), Αθανάσιος Ζεμπίλης (Ευβοίας), Άγγελος Μπαραλιάκος (Πιερίας) και Γεώργιος Βρεττάκος (Β’ Πειραιά)».