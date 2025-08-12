08:20 - 12 Αυγ 2025

ΕΒΕΠ: 22 προτάσεις σε Μητσοτάκη και υπουργούς ενόψει ΔΕΘ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) με 22 παρεμβάσεις – προτάσεις, που πιστεύει πως απαιτούνται να υλοποιηθούν από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να βελτιωθεί έτι περαιτέρω το επιχειρηματικό κλίμα και να υπάρξει επιτάχυνση των ρυθμών της οικονομίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, απέστειλε σχετικές επιστολές στον Πρωθυπουργό, το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, τα αρμόδια Υπουργεία, την ΚΕΕΕ, το ΠΕΣ Αττικής και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, για την τελική διαμόρφωση του πλαισίου παρεμβάσεων, ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε πως, οι 22 παρεμβάσεις – προτάσεις που καταθέτει το Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο της διεξαγωγής ενός γόνιμου διαλόγου για την σχηματοποίηση από την Επιμελητηριακή κοινότητα του αναγκαίου εκείνου πλαισίου για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και του επιχειρείν, έρχονται σε χρονική συγκυρία που απαιτείται από την κυβέρνηση άμεση δράση για την αναδιαμόρφωση των παραμέτρων εκείνων που θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα της μεσαίας τάξης. Ο τόπος έχει ανάγκη από ανάπτυξη, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και κλυδωνισμοί ρευστοποιούν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με ότι αυτό συνεπάγεται. Απαιτείται ταχύτητα, αλλά και αποφασιστικότητα για την επιτάχυνση των ρυθμών της οικονομίας, αλλά και ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων για τους μικρομεσαίους που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Ειδικότερα το Ε.Β.Ε.Π. σχηματοποίησε τις ακόλουθες 22 αναγκαίες παρεμβάσεις ανά υπουργείο:

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  1. Τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων με ποσοστό ίσο ή ανάλογο με την επίδραση του σωρευτικού πληθωρισμού για ελαφρύνσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.
  2. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και κυρίως τρόφιμα.
  3. Εξαίρεση ατομικών επιχειρήσεων από την τεκμαρτή φορολόγηση.
  4. Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα Νομικά πρόσωπα.
  5. Νέα ενιαία ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 72-120 δόσεων
  6. Θεσμοθέτηση ενός λειτουργικού ακατάσχετου λογαριασμού ως τροφοδότη για τη λειτουργία της επιχείρησης.
  7. Εφαρμογή ενιαίου μειωμένου συντελεστή προκαταβολής φόρου στο 55% για όλες τις επιχειρήσεις.
  8. Αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ των 10.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  9. Αύξηση του ορίου έκπτωσης φόρου από το 4% και επέκταση της έκπτωσης στην εξόφληση των φόρων εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα.
  10. Ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων οι δραστηριότητες των οποίων πλήττονται από την επιβολή δασμών των ΗΠΑ.


Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Θεσμοθέτηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης βάσει χρονικής περιόδου λειτουργίας, κύκλου εργασιών και τοποθεσίας.
  2. Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής επέκτασης με ελαστικά κριτήρια, χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.
  3. Ισότιμη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.
  4. Θέσπιση εθνικού τέλους στα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τη διακίνηση αγαθών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τρίτων χωρών.
  5. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για εδαφικούς περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα με αλλαγές στα εμπορικά σήματα και εφαρμογή ψηφιακής σήμανσης.
  6. Ρύθμιση περιθωρίου πληρωμών, εντός των ορίων αντοχής της αγοράς, προς αποφυγή υπερβολικών καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
  7. Περιορισμός παραγωγής ασφαλίστρων σε επιχειρήσεις και πλαφόν στο πακέτο υποχρεωτικών ασφαλίσεων σε επαγγελματικά ακίνητα.

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  1. Αποκλιμάκωσητου μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεωνκατά επιπλέον 1%.
  2. Απαλλαγή των έκτακτων αμοιβών (bonus) στον ιδιωτικό τομέα από τις ασφαλιστικές εισφορές.
  3. Επαναφορά αναλογικού ορίου δόσεων για αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.

Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  1. Εκπόνηση και ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομών & μεταφορών: Τριπλός ανισόπεδος κόμβος Σκαραμαγκά, υπογειοποίηση γραμμών ΗΣΑΠ, κυκλοφοριακή μελέτη για πόλη-λιμάνι Πειραιά και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική, «Ιπποδάμειος αγορά» στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ, ενίσχυση συστήματος εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, υποδομές και υπηρεσίες cargo στο Ελ. Βενιζέλος, αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά - Ικόνιο και σύνδεση με λιμένα Ελευσίνας.

Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  1. Δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας διαχείρισης ελληνικών λιμένων (HPCS) με την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας.
