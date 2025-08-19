ΥΠΕΝ: Πράσινο φως στο mega project της Σκλαβενίτης στο Ρέντη

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε την τελική έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την αλλαγή χρήσης και την αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία υπεραγοράς, με καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, παιδότοπους, και λοιπά συνοδά έργα εξυπηρέτησης, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 51.845,86 τ.μ. (του Οικοδομικού Τετραγώνου 240), στην περιοχή «Ελαιώνα», εντός σχεδίου Δ.Ε. Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π.Ε. Πειραιώς, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.

Το σχέδιο



Το σχέδιο προβλέπει διώροφη υπεραγορά, χώρους εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους, αλλά και έναν «πολυχώρο-κεντρική αγορά» με δυνατότητα να φιλοξενεί εποχικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα.



Συνολικά, θα αναπτυχθούν πάνω από 47.000 τ.μ. δομημένων χώρων, με υποστήριξη από 788 θέσεις στάθμευσης.



Ειδικότερα, το έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

Διώροφη υπεραγορά.

Ισόγειοι χώροι εστίασης και αναψυχής.

Χώροι γραφείων.

Πολυώροφο κτίριο με αίθουσες συσκέψεων, πολλαπλών χρήσεων, εστιατόριο και roof garden.

Κεντρικό διαφώτιστο χώρο πολλαπλών χρήσεων (κτίριο Κ3), για την εγκατάσταση εποχιακών λειτουργιών, όπως χριστουγεννιάτικη αγορά, εμπορικές εκθέσεις, καθιστικά, αναψυχή, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.λπ.

Σε σχετικό πίνακα γίνεται αναφορά για γραφεία/καταστήματα υπεραγοράς συνολικής επιφάνειας 568 τ.μ., γραφεία/καταστήματα 2.632 τ.μ., χώρους πώλησης υπεραγοράς 13.008 τ.μ., αποθήκες υπεραγοράς 3.551 τ.μ., λοιπές αποθήκες 2.712 τ.μ., χώρους εστίασης 12.319 τ.μ., χώρους πολλαπλών χρήσεων υπεραγοράς σχεδόν 318 τ.μ., χώρους πολλαπλών χρήσεων 4.717 τ.μ., εργαστήρια 1.805 τ.μ., κοινόχρηστους χώρους υπεραγοράς 2.041 τ.μ., κοινόχρηστους χώρους 3.477 τ.μ. κ.α..



Ο περιβάλλων χώρος



Ο περιβάλλων χώρος, αλλά και ο χώρος δώματος μέρους των κτιρίων, θα διαμορφωθεί κατάλληλα με φυτεύσεις.



Επιπλέον, το έργο θα εξυπηρετείται συνολικά από 788 θέσεις στάθμευσης (234 για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και 554 για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών), εκ των οποίων το 5% θα είναι θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, εντός του γηπέδου του.



Οι ενεργειακές ανάγκες του έργου, που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ ανέρχονται σε 11.273 MWh/έτος, θα καλύπτονται κυρίως από το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ.



Μέρος των ενεργειακών αναγκών για τη λειτουργία των μαγειρείων των καταστημάτων εστίασης θα καλυφθούν από φυσικό αέριο.



Επίσης, το έργο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, θα διαθέτει:

πυρανίχνευση,

χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς,

μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικές φωλιές),

φορητούς πυροσβεστήρες,

στόμιο σύνδεσης πυροσβεστικών οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο,

αυτόματο σύστημα καταιωνιστήρων (sprinklers) στην υπεραγορά και στους χώρους συνάθροισης κοινού, που έχουν επιφάνεια πυροδιαμερίσματος μεγαλύτερη από 4.000m²

Επιπλέον, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβλέπεται η εγκατάσταση ενός κεντρικού πυροσβεστικού συγκροτήματος με άμεση πρόσβαση σε δεξαμενή νερού χωρητικότητας 200 m³.



Η επένδυση



Η επένδυση, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός εμβληματικού εμπορικού προορισμού που θα συνδυάζει αγορές, εστίαση και μια ολιστική εμπειρία shopping.



Η επένδυση εκτιμάται ότι ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026. Η «Σκλαβενίτης» αγόρασε το εργοστάσιο της Πίτσος δίνοντας περί τα 26 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση νέο τριετές επενδυτικό πλάνο σχεδιάζει δράσεις που ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.