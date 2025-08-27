ΒΕΘ: Το 75% των βιοτεχνών δηλώνει κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία προκύπτουν από το Οικονομικό Βαρόμετρο Ιουλίου - Αυγούστου, που διεξήγαγε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview. Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως στην ηλεκτρονική έρευνα συμμετείχαν 415 επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ.
Στην ερώτηση «η επιχείρηση σας έχει κενές θέσεις εργασίας;» το 75% απάντησε θετικά και το 25% αρνητικά. Στην ερώτηση «πόσες κενές θέσεις εργασίας έχετε;» το 72% δήλωσε 1 έως 2, το 20% 3 έως 5, ενώ το 8% περισσότερες.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%).
Αναφορικά με τους κλάδους στους οποίους υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης εργαζομένων, το 37% απάντησε στα οικοδομικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες γυψοσανίδες, κουφωμάτων κλπ), το 22% στα συνεργεία αυτοκινήτων, το 15% σε αρτοποιεία - ζαχαροπλαστεία, το 8% σε ένδυση - υπόδηση, το 7% σε κομμωτήρια, το 6% σε τρόφιμα - ποτά και το 5% σε άλλους κλάδους.
Γιατί μένουν κενές οι θέσεις εργασίας
Στην ερώτηση «για ποιο λόγο πιστεύετε πως μένουν κενές οι θέσεις εργασίας;» το 45% απάντησε πως υπάρχει έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην προσφερόμενη θέση, το 19% πως αιτία είναι οι χαμηλοί μισθοί, το 9% πως οφείλεται στην έλλειψη απαιτούμενων προσόντων, το 7% στην έλλειψη εμπειρίας, το 6% εκτιμά πως αιτία είναι η απουσία επαγγελματικής ανέλιξης, ενώ το 14% απάντησε πως οφείλεται σε άλλους λόγους.
Τι λένε για τις επιχειρήσεις τους
Ικανοποιητική κρίνει την κατάσταση της επιχείρησης του το 46%, το 30% καλή, ενώ το 24% τη χαρακτηρίζει κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 53% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 20% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 27% χειρότερη.
Το 84% απάντησε πως το επόμενο δίμηνο θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 9% πως θα προσλάβει προσωπικό και το 7% πως θα απολύσει.
Το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 16% πως αυξήθηκε, ενώ το 41% πως μειώθηκε.
Ελαφρά πτωτικός ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας
Ελαφρά πτώση σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Μαΐου –Ιουνίου ), όποτε ήταν στο 5,2%, εμφανίζει ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου, καθώς αγγίζει το 5%.
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, ήτοι Ιουλίου - Αυγούστου του 2024 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας βρισκόταν στο 3,1%.