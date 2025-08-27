Παπασταύρου: Θαλάσσια πάρκα χωρίς ξένες παρεμβάσεις – Μείωση στη χονδρική τιμή ρεύματος έως 25%

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε στην ΕΡΤNews, αναλύοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό σε περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά θέματα.

Σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, με τη δημόσια διαβούλευση να ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου».

Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία “30 επί 30”, με στόχο να προστατευθεί τουλάχιστον το 30 % των θαλάσσιων περιοχών έως το 2030, και πρόσθεσε ότι: «Η Ελλάδα σχεδιάζει να υπερβεί το ποσοστό αυτό, φτάνοντας στο 35–36 % πριν την προθεσμία».

Ακόμα, τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών ψαράδων και αναφέρθηκε ως παράδειγμα στην Αμοργό, όπου: «Οι επαγγελματίες αποφάσισαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους δύο μήνες το χρόνο ώστε να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της θάλασσας».

Υδρογονάνθρακες και επενδυτικό ενδιαφέρον

Σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό για τους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι «από την 10η Σεπτεμβρίου αποτελεί καθοριστική ημερομηνία για τον διεθνή διαγωνισμό υδρογονανθράκων, με το άνοιγμα των προσφορών να ακολουθεί άμεσα, ενώ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την ύπαρξη προσφορών από ενδιαφερόμενους ομίλους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται μέσα στο 2025, με τον ανάδοχο να αναδεικνύεται και να ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις εκμετάλλευσης».

Ενεργειακή πολιτική και τιμές ρεύματος

Αναφορικά με τις τιμές ρεύματος ο κ. Παπασταύρου ανέφερε: «Η συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέτρεψε περσινή αύξηση τιμών χονδρικής ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη». Αυτό οδήγησε σε: «Μείωση 25–27 % συγκριτικά με πέρυσι τον Αύγουστο».

Όπως ανέφερε ο στόχος πλέον είναι: «Η αποκλιμάκωση να φανεί στα τιμολόγια λιανικής μέσα στο Σεπτέμβριο». Επιπλέον, επεσήμανε τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας και της διασύνδεσης των νησιών για τη σταθερότητα του συστήματος. Τέλος, επανέλαβε ότι: «Δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο μείωσης του πλαφόν του πράσινου τιμολογίου από τις 500 στις 200 κιλοβατώρες».

Σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική, ο Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται σήμερα χαμηλότερα σε σχέση με χώρες όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. Υπογράμμισε ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε οικογένεια, με στόχευση στην ελληνική οικογένεια ως «ραχοκοκαλιά της κοινωνίας».

Πολιτική κληρονομιά και θεσμικά ζητήματα

Αναφερόμενος στην πολιτική κληρονομιά της προηγούμενης κυβέρνησης, υπογράμμισε ζητήματα ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και τόνισε: «Απαιτείται θεσμική επαναφορά με σεβασμό σε όσους επλήγησαν από προηγούμενες διαδικασίες».