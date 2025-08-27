Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαία η ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ – Κρίσιμα τα ζητήματα φορολογίας, οφειλών και στέγασης

Θετικά αντιμετώπισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τις πληροφορίες περί μείωσης της φορολογίας για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, μιλώντας σήμερα (27/8) στην ΕΡΤ ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ανέδειξε τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζητώντας άμεσες λύσεις.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επεσήμανε την ανάγκη για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα διασφαλίζει ισότητα μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, και αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του ζητήματος των αρρύθμιστων οφειλών. Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από 300.000 επιχειρήσεις έχουν εκκρεμότητες που, χωρίς ρύθμιση, τις οδηγούν σε οικονομική ασφυξία.

Σημείωσε ενδεικτικά ότι το σύνολο των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ έχει εκτοξευθεί από τα 32 στα 51 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι χρόνια, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία φτάνουν τα 8,5 δισ. ευρώ την τελευταία διετία. Ταυτόχρονα, τα χρέη σε παρόχους ενέργειας υπερβαίνουν τα 4 δισ. ευρώ.

Για το ζήτημα των τραπεζικών χρεώσεων, ανέφερε πως μια μικρομεσαία επιχείρηση επιβαρύνεται ετησίως με 2.500 έως 7.000 ευρώ μόνο για τραπεζικά κόστη, ενώ επισήμανε και το μεγάλο πρόβλημα στέγασης, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δαπανούν ως και το 50% του εισοδήματός τους σε ενοίκια. Πρότεινε, αντί για επιδοματικές πολιτικές, την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και την ενίσχυση ιδιωτών για επισκευές παλαιών κτιρίων.

Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, ζητώντας ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για πιο γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων, και ότι η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία για να παρουσιαστούν συγκεκριμένες πολιτικές για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, αναφερόμενος στην αγορά εργασίας, χαρακτήρισε σημαντική την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και υπογράμμισε τη σημασία των ευέλικτων ωραρίων σε εποχικούς κλάδους. Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.