Novo Nordisk Ελλάς: Καμία σχέση με ιστότοπους πώλησης φαρμάκων

Η εταιρεία δίνει παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι:
• https://ozempic-greece247.com/
• https://ozempic-greece.com/
• https://pharmako24.com/ozempic/
• https://pharmako24.com/wegovy/
• https://pharmako24.com/saxenda/
• https://www.panaceafarmakeio.com/product/ozempic
• https://ozempicwegovy.com/product/ozempic-1-mg-αγορα-online/
• https://www.killspill.eu/wegovy/
• https://www.killspill.eu/ozempic/
• https://www.killspill.eu/saxenda/
• https://www.killspill.eu/rybelsus/
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η λιανική πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.
Η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:
- Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.
- Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης.
- Η χρήση τέτοιων προϊόντων, χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.
Ο ΕΟΦ έχει καλέσει με σχετική ανακοίνωσή του το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.
Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία καλεί το κοινό να απευθύνεται πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε Επαγγελματίες Υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.