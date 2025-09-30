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Το YouTube θα πληρώσει $24,5 εκατομμύρια στον Τραμπ για την αναστολή του λογαριασμού του
Ειδήσεις
08:11 - 30 Σεπ 2025

Το YouTube θα πληρώσει $24,5 εκατομμύρια στον Τραμπ για την αναστολή του λογαριασμού του

Reporter.gr Newsroom
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Η YouTube, η οποία ανήκει στην Alphabet, συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή που άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον της εταιρείας σχετικά με την αναστολή του λογαριασμού του μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021.

Η συμφωνία καθιστά την Google την τελευταία από τις τρεις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που θα επιλύσει τις αγωγές που είχε καταθέσει ο Τραμπ τον Ιούλιο του 2021, με την κατηγορία ότι παράνομα φιμώνουν συντηρητικές απόψεις.

Ο Τραμπ είχε επίσης μηνύσει το Twitter, γνωστό πλέον ως X, και την ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook, Meta <META.O>, καθώς και την Google της Alphabet, και τους διευθύνοντες συμβούλους τους τον Ιούλιο του 2021.

Η Meta και η X συμφώνησαν νωρίτερα φέτος να πληρώσουν για τον διακανονισμό των αγωγών.

Σύμφωνα με τον διακανονισμό του YouTube, 22 εκατομμύρια δολάρια θα καταβληθούν εκ μέρους του Τραμπ στο Trust for the National Mall, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που, σύμφωνα με την κατάθεση, είναι αφιερωμένος στην κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων που κατασκευάζει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο.

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