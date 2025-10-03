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Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μια κυβέρνηση διαφθοράς που πρέπει να φύγει το συντομότερο
Πολιτική
12:54 - 03 Οκτ 2025

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μια κυβέρνηση διαφθοράς που πρέπει να φύγει το συντομότερο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε τη σημερινή κυβέρνηση ως μια κυβέρνηση διαφθοράς που πρέπει να φύγει το συντομότερο, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ FM100. Κατηγόρησε, επίσης, τη ΝΔ ότι ασκεί εξουσία με υποκρισία και εξυπηρετώντας συμφέροντα.

«Η κα Κοβέσι επιβεβαίωσε ότι με αξιοποίηση διατάξεων στη χώρα μας δεν προχωράει η έρευνα και δεν προχώρησε η έρευνα, για δύο μείζονα ζητήματα που έστειλε στην Ελλάδα, δύο μείζονες δικογραφίες, την 717 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε. «Η κυβέρνηση απαγόρευσε να γίνουν προκαταρκτικές επιτροπές για τις δύο δικογραφίες που έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας», πρόσθεσε, σχολιάζοντας πως και η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «η ίδια και χειρότερη «κακιά στιγμή» με την εξεταστική επιτροπή που έστησε η κυβέρνηση για τα Τέμπη».

Χαρακτήρισε «ακραίο γεγονός» ότι «χθες η κυβέρνηση αρνήθηκε να έρθει ο κ. Μυλωνάκης», παρότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχαν «ανοίξει το παράθυρο στο να έρθει στην εξεταστική».

«Γι' αυτήν την Ελλάδα μίλησε χθες η κα Κοβέσι, για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην κρυβόμαστε πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα του Μαξίμου και του κυβερνητικού εκπροσώπου», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται ένα πολιτικό δυναμικό για την Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Όσον αφορά στις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, σημείωσε ότι το κόμμα «είναι έτοιμο, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές».

«Επειδή έχουμε προσέξει και τα προγράμματα και την πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς και άλλων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, καταλήγουμε ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο κόσμος θέλει λύσεις», πρόσθεσε, δηλώνοντας ωστόσο ότι το πώς θα ανταποκριθούν τα εν λόγω κόμματα δεν μπορεί να το προβλέψει.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως οι σχέσεις τους παραμένουν πολύ καλές και υπάρχει κοινή ανησυχία για «την προοδευτική ανασύνθεση στη χώρα μας, ώστε να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση».

«Το έχω πει πολλές φορές: δεν απαντώ σε υποθέσεις. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει να απαντάμε τι θα γίνει «αν». Τους πολίτες τους ενδιαφέρει αν μπορούμε αύριο να έχουμε χαμηλότερο ΦΠΑ στα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μπορούμε να έχουμε περισσότερους γιατρούς στα νοσοκομεία και να μην υπάρχουν λίστες χειρουργείων; Αυτό δεν τους ενδιαφέρει; Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Σε αυτά εμείς θα δώσουμε απάντηση», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

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