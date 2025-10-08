Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κώστας Λεβέντης, δήλωσε – κατά τη παρέμβασή του στο Olympia Forum VI – ότι οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία.

Όσον αφορά τον θεσμό των Επιμελητηρίων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Λεβέντης είπε: «Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει — και οφείλει να έχει — εξαιρετική συνεργασία τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τα πολιτικά κόμματα. Ακούει τα προβλήματα των επιχειρήσεων και, μέσα από μια σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με το κεντρικό κράτος, επιδιώκει τη διαβούλευση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο, αναζητώντας παράλληλα λύσεις.»

Σημείωσε δε ότι «τα Επιμελητήρια αποτελούν – με έναν παλαιότερο όρο – την “επιχειρηματική νομαρχία”. Εκπροσωπούν και εκφράζουν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, λειτουργώντας πάντοτε μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος. Έχουν τον ρόλο συμβούλου του κράτους, της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, υπερασπιζόμενα τα συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου».

Όσον αφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα, ο κ. Λεβέντης αναφέρθηκε στο κόστος ψηφιακής συμμόρφωσης, το οποίο επιβαρύνει τις ΜμΕ και είπε χαρακτηριστικά πως οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με μία μορφή ψηφιακής γραφειοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Οι επιχειρήσεις σήμερα έρχονται αντιμέτωπες με ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία. Μπορεί να έχουμε φύγει από το χαρτί και να έχουμε περάσει στην ψηφιακή εποχή, ωστόσο αυτό έχει επιφέρει και ένα νέο είδος κόστους — το κόστος της ψηφιακής συμμόρφωσης. Θα έλεγα πως έχουμε πλέον να κάνουμε με μια μορφή ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία, αν και μακροπρόθεσμα ενδέχεται να αποδώσει θετικά αποτελέσματα, προς το παρόν επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες».

Σε ερώτηση για το αν θα προέτρεπε έναν νέο άνθρωπο να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα, απάντησε: «Θα προέτρεπα έναν νέο άνθρωπο να επιχειρήσει στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια περίοδο απελευθέρωσης και εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία και η πράσινη μετάβαση δημιουργούν ένα περιβάλλον γεμάτο ευκαιρίες, ιδιαίτερα για όσους έχουν όραμα, ιδέες και θέληση να δουλέψουν σκληρά.

Φυσικά, υπάρχουν ακόμη εμπόδια — φορολογικά, γραφειοκρατικά και θεσμικά — όμως η νοοτροπία αλλάζει. Οι νέες γενιές επιχειρηματιών δεν περιμένουν το κράτος να λύσει τα πάντα· δημιουργούν δίκτυα, συνεργάζονται, εξάγουν, επενδύουν σε ποιότητα και τεχνολογία. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό», είπε τέλος ο κ. Λεβέντης.