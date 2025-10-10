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Καναδάς: Ισχυρή ανάκαμψη στην απασχόληση το Σεπτέμβριο, αλλά η ανεργία έμεινε «κολλημένη» στο 7,1%
Ειδήσεις
16:34 - 10 Οκτ 2025

Καναδάς: Ισχυρή ανάκαμψη στην απασχόληση το Σεπτέμβριο, αλλά η ανεργία έμεινε «κολλημένη» στο 7,1%

Reporter.gr Newsroom
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Η καναδική οικονομία παρουσίασε μια απροσδόκητη αύξηση με 60.400 νέες θέσεις εργασίας το Σεπτέμβριο, ανατρέποντας σχεδόν πλήρως τις απώλειες του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (10/10). 

Το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στο 7,1%, το ίδιο με τον Αύγουστο, παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών — εξαιρουμένων των ετών της πανδημίας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει μόλις 5.000 νέες θέσεις εργασίας και αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 7,2%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Η αύξηση της απασχόλησης φέτος κινείται κατά μέσο όρο στις 24.000 θέσεις μηνιαίως, περίπου 10.000 λιγότερες σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί έχουν οδηγήσει σε περικοπές ή επιβράδυνση των προσλήψεων. Η άνοδος του Σεπτεμβρίου προήλθε εξ ολοκλήρου από θέσεις πλήρους απασχόλησης, με αύξηση σε 10 από τις 16 βιομηχανικές ομάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της StatsCan.

Ωστόσο, οι δείκτες υποαπασχόλησης καταδεικνύουν ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να πιέζεται: η ανεργία στους νέους 15–24 ετών ανήλθε στο 14,7%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, ενώ αυξήθηκε και το ποσοστό εργαζομένων σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους, κυρίως μεταξύ μεταναστών.

Από τους επιμέρους κλάδους, η μεταποίηση κατέγραψε την πρώτη αύξηση απασχόλησης από τον Ιανουάριο, με 27.800 νέες θέσεις εργασίας (+1,5%), ενώ σημαντικές αυξήσεις σημείωσαν και ο αγροτικός τομέας (+6,1%) και οι φυσικοί πόροι (+2,2%).

Ο μέσος ωρομίσθιος των μόνιμων εργαζομένων αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση, στα 37,87 καναδικά δολάρια, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον Αύγουστο — εξέλιξη που παρακολουθεί στενά η Τράπεζα του Καναδά για τον εντοπισμό πληθωριστικών πιέσεων.

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