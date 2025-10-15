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ΕΛΕΤΑΕΝ: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγιώτης Λαδακάκος
Επιχειρήσεις
11:26 - 15 Οκτ 2025

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγιώτης Λαδακάκος

Reporter.gr Newsroom
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507 μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα τα νέα όργανα διοίκηση της ΕΛΕΤΑΕΝ. Πρόκειται για ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες της Ένωσης. Ακολούθησε χθες, η συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν αυτών, τα νέα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Λαδακάκος

Αντιπρόεδροι: Μανώλης Περράκης & Γιάννης Καρύδας

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: Άγγελος Κασίμης & Σπύρος Κορομάντζος

Γραμματέας ΔΣ: Σωκράτης Κωνσταντινίδης

Λοιπά μέλη ΔΣ:

Γεώργιος Πιτσιώρης

Απόστολος Πάνος

Δημήτρης Χριστοφοράτος

Αντώνης Ξενιός

Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος (συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΥΑΠ)

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Κώστας Στρούτζας

Παναγιώτης Τσακίρης

Παντελής Βιώνης

Γενικός Διευθυντής: Παναγιώτης Παπασταματίου

Ταμίας: Βασίλης Σπηλιωτόπουλος

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