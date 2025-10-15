ΕΛΕΤΑΕΝ: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγιώτης Λαδακάκος

507 μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα τα νέα όργανα διοίκηση της ΕΛΕΤΑΕΝ. Πρόκειται για ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες της Ένωσης. Ακολούθησε χθες, η συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν αυτών, τα νέα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι:



Διοικητικό Συμβούλιο:



Πρόεδρος: Παναγιώτης Λαδακάκος



Αντιπρόεδροι: Μανώλης Περράκης & Γιάννης Καρύδας



Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: Άγγελος Κασίμης & Σπύρος Κορομάντζος



Γραμματέας ΔΣ: Σωκράτης Κωνσταντινίδης



Λοιπά μέλη ΔΣ:



Γεώργιος Πιτσιώρης



Απόστολος Πάνος



Δημήτρης Χριστοφοράτος



Αντώνης Ξενιός



Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος (συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΥΑΠ)



Εξελεγκτική Επιτροπή:



Κώστας Στρούτζας



Παναγιώτης Τσακίρης



Παντελής Βιώνης



Γενικός Διευθυντής: Παναγιώτης Παπασταματίου



Ταμίας: Βασίλης Σπηλιωτόπουλος