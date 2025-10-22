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Κιοσσές (ΙΕΛΚΑ): Μέχρι 33% φθηνότερο το μέσο καλάθι στην Ελλάδα - Πρόβλημα η αγοραστική δύναμη
Επιχειρήσεις
13:44 - 22 Οκτ 2025

Κιοσσές (ΙΕΛΚΑ): Μέχρι 33% φθηνότερο το μέσο καλάθι στην Ελλάδα - Πρόβλημα η αγοραστική δύναμη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερο μέσο κόστος στο “καλάθι του σούπερ μάρκετ” σε σύγκριση με επτά ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η έρευνα, που βασίστηκε σε δεδομένα τιμών από πάνω από 50 αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε εννέα χώρες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει χαμηλότερες μέσες τιμές σε ποσοστά που κυμαίνονται από 1% έως 33%, με τη Γερμανία να βρίσκεται στην πιο ακριβή θέση σε σχέση με τη χώρα μας.

Μιλώντας στο ERTnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά», ο γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, Λευτέρης Κιοσσές, εξήγησε ότι το Ινστιτούτο συνέλεξε στοιχεία για 40 κατηγορίες προϊόντων, όπως φρέσκο γάλα, νωπό κρέας, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής φροντίδας.

«Συνολικά, εξετάσαμε περίπου 7.000 κωδικούς προϊόντων και καταγράψαμε τις τιμές τους σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ρουμανία. Από τα δεδομένα αυτά προέκυψε η μέση τιμή ανά χώρα», ανέφερε ο κ. Κιοσσές.

Πού είναι ακριβότερη η Ελλάδα

Αν και συνολικά η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερο μέσο καλάθι, υπάρχουν 6 έως 7 κατηγορίες προϊόντων όπου οι τιμές στη χώρα μας είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο των υπολοίπων χωρών.

«Σε μεμονωμένα προϊόντα τύχαινε να τα βρούμε ακριβότερα. Όμως στα 7.000 προϊόντα που ελέγχουμε, αυτά που έχουν κοινή επωνυμία και διατίθενται σε όλες τις εννέα χώρες είναι λιγότερα από 300 κωδικοί», διευκρίνισε ο επικεφαλής του ΙΕΛΚΑ, υπονοώντας ότι οι διαφορές ενδέχεται να οφείλονται σε τοπικές εμπορικές πολιτικές και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η αγοραστική δύναμη παραμένει το πρόβλημα

Σχολιάζοντας τη διαφορά αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στους Έλληνες καταναλωτές και τους πολίτες χωρών όπως η Γερμανία, ο κ. Κιοσσές παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται τόσο στις τιμές, όσο στα επίπεδα εισοδημάτων.

«Σίγουρα υπάρχει διαφορά στα εισοδήματα. Αυτό είναι κάτι που είναι διαφορετικό όμως. Ένα απλό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε για να το εξηγήσουμε, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία με συγκεκριμένη δομή κόστους, είναι σαν να πηγαίνουμε δύο διαφορετικοί καταναλωτές με διαφορετικά εισοδήματα στο ίδιο κατάστημα και να ζητάμε να μας χρεώσει με διαφορετικές τιμές με βάση το τι χρήματα έχουμε στην τσέπη μας ή με βάση το μισθό μας. Είναι διαφορετική η προσφορά με τη ζήτηση. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι βελτίωση των εισοδημάτων, γιατί από την πλευρά των τιμών υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που μπορούν να γίνουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

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