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Δυναμικό παρών της Ελληνικής Εταιρείας Logistics στην 10η Διεθνή Έκθεση Supply Chain &amp; Logistics
Επιχειρήσεις
16:03 - 24 Οκτ 2025

Δυναμικό παρών της Ελληνικής Εταιρείας Logistics στην 10η Διεθνή Έκθεση Supply Chain & Logistics

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) έδωσε δυναμικό «παρών» στη 10η Διεθνή Έκθεση Supply Chain & Logistics – Cargo Truck & Van Expo 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo, από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον θεσμικό της ρόλο ως κορυφαίου φορέα εκπροσώπησης του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα.

Η φετινή συμμετοχή της ΕΕL ξεχώρισε για τη συντονισμένη παρουσία και συνεργασία με πέντε ακόμη εθνικούς φορείς του κλάδου — ΟΦΑΕ, ILME, ΕΕΣΥΜ, ΠΕΕΔ και ΕΕΒΨ&L — στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής εκπροσώπησης και διαλόγου για την ανάπτυξη του ελληνικού Supply Chain.

Οι φορείς της αγοράς ενώνουν δυνάμεις για το μέλλον του κλάδου

Στο πλαίσιο των συνεδριακών εκδηλώσεων Logi.C. 2025, η ΕΕL συνδιοργάνωσε με τους ανωτέρω φορείς την ενότητα με θέμα:
«Οι φορείς της αγοράς συζητούν για το Μέλλον της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Οδικών Μεταφορών στην Ελλάδα»,
η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους θεσμικών εκπροσώπων, επιχειρηματικών φορέων και οργανισμών.

Τη συζήτηση συντόνισε η Μαίρη Ευθυμιάτου, Chief Editor του περιοδικού Supply Chain & Logistics, με τη συμμετοχή των:

  • Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΕL, Managing Director PTL
  • Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος ΟΦΑΕ
  • Κώστα Θεοφανίδης, Πρόεδρος ΔΣ ILME
  • Δημήτρης Κιούσης, Πρόεδρος ΠΕΕΔ
  • Διονύσης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΒΨ&L
  • Παρασκευάς Φρατζέσκος, Πρόεδρος ΕΕΣΥΜ

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με κοινές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία του κλάδου.

Κοινή Δήλωση για Εθνική Στρατηγική στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στο τέλος της συνεδριακής ενότητας, οι έξι εθνικοί φορείς υπέγραψαν Κοινή Δήλωση Συνεργασίας, με στόχο την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, που θα βασίζεται στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ψηφιακή μετάβαση και στην εκπαίδευση νέων επαγγελματιών του κλάδου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ορόσημο για την οργανωμένη θεσμική συνεργασία όλων των σημαντικών εκπροσώπων του ελληνικού logistics ecosystem.

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Μιχάλη Αδαμαντιάδη

Η φετινή διοργάνωση περιελάμβανε και μια τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Αδαμαντιάδη, πρωτεργάτη της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και εμπνευστή της πρώτης έκθεσης Logistics & Supply Chain. Η ΕΕL συμμετείχε με συγκίνηση στην αναγνώριση της σημαντικής του προσφοράς στον κλάδο.

Η παρουσία της ΕΕL στο εκθεσιακό περίπτερο

Το περίπτερο της ΕΕL αποτέλεσε σημείο συνάντησης για στελέχη επιχειρήσεων, μέλη και συνεργάτες, καθώς και νέο σημείο εκκίνησης συνεργασιών.

Η Ένωση ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη και φίλους που επισκέφθηκαν το περίπτερο, καθώς και τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν ως νέα εταιρικά μέλη, συμβάλλοντας ενεργά στην ενδυνάμωση της κοινότητας των επαγγελματιών του ελληνικού Supply Chain.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 16:15
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