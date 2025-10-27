ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιστολή Eurometaux (Μυτιληναίος): Ώρα για άμεση δράση από την ΕΕ για μείωση του ενεργειακού κόστους
Επιχειρήσεις
11:45 - 27 Οκτ 2025

Επιστολή Eurometaux (Μυτιληναίος): Ώρα για άμεση δράση από την ΕΕ για μείωση του ενεργειακού κόστους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, η Eurometaux —με πρόεδρο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο της Metlen— υπογραμμίζει ότι η συντονισμένη δράση της βιομηχανίας υπήρξε καθοριστικής σημασίας, ώστε το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να περιλαμβάνει ρητές αναφορές στον ρόλο των ενεργοβόρων κλάδων και στην ανάγκη διασφάλισης τεχνολογικής ουδετερότητας στη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ.

Η Eurometaux αξιολογεί θετικά τα συμπεράσματα του πρόσφατου Συμβουλίου, καθώς αυτά αναγνωρίζουν τη σημασία στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα, όμως, τονίζει ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι η άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Η οργάνωση εκτιμά ότι η κοινή και συντονισμένη φωνή της βιομηχανίας υπήρξε καθοριστικός παράγοντας ώστε το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων να ενσωματώσει ξεκάθαρες αναφορές τόσο στους ενεργοβόρους τομείς όσο και στην ανάγκη προώθησης μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης.

Ολόκληρη η επιστολή της Eurometaux

«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων, σας καλούμε να λάβετε άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να αποκαταστήσετε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να διαφυλάξετε τη συνολική οικονομία.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση στη σύγχρονη ιστορία, οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποφέρουν από μη βιώσιμα υψηλές τιμές ενέργειας και βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος παραγωγής. Παρά το μέγεθος και τη διάρκεια αυτής της κρίσης, ουσιαστική δράση για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών προκλήσεων παραμένει ανεπαρκής.

Οι συνέπειες είναι σοβαρές: η βιομηχανική βάση της Ευρώπης διαβρώνεται, τη στιγμή που ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων είναι απαραίτητη για την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, τη διπλή ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της, καθώς και για την ασφάλειά της. Τα υλικά μας αποτελούν θεμέλιο για τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, αμυντικές δυνατότητες και ψηφιακές υποδομές.

Ωστόσο, αντί να επεκτείνει την εξόρυξη, τη διύλιση, τη μεταλλουργία και την ανακύκλωση μετάλλων, η Ευρώπη τα χάνει. Από το 2020, είκοσι εργοστάσια αλουμινίου, πυριτίου και ψευδαργύρου αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Πέρα από την απώλεια θέσεων εργασίας και επενδύσεων, το κλείσιμο εργοστασίων στην ΕΕ οδηγεί σε υψηλότερες παγκόσμιες εκπομπές, καθώς η παραγωγή χαμηλών εκπομπών της Ευρώπης (έχουμε μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μας κατά περισσότερο από 62% από το 1990) αντικαθίσταται από εισαγωγές με πολύ μεγαλύτερο ανθρακικό αποτύπωμα.\

Αυτή η πορεία είναι θεμελιωδώς αντίθετη με τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ και με την στρατηγική αυτονομία που περιγράφεται στην Έκθεση Ντράγκι, και υπονομεύει σοβαρά την ικανότητα της Ευρώπης να παραμείνει κυρίαρχη σε κρίσιμους τομείς. Επίσης, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, δηλαδή την ανάπτυξη 10 νέων ορυχείων μη σιδηρούχων μετάλλων, 15 νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 15 νέων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης.

Η μόνη βιώσιμη οδός για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας είναι να διασφαλιστεί παγκοσμίως ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, ξεκινώντας από ασφαλή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ανανεώσιμη και χαμηλών εκπομπών ενέργεια.

Ως εκ τούτου, καλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα Κράτη-Μέλη να δεσμευτούν άμεσα στις ακόλουθες ουσιώδεις ενέργειες για την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης, ιδίως στο πλαίσιο των συζητήσεων για το πλαίσιο του 2040:

Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες (EIIs), μεταξύ άλλων μέσω της εξέτασης της πρότασής μας για έναν μηχανισμό απορρόφησης ενεργειακών κραδασμών (price shock absorber).

Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιστάθμιση έμμεσων δαπανών άνθρακα, ώστε να παρέχεται επαρκής προστασία από διαρροή άνθρακα (carbon leakage), η οποία δεν πρέπει να επηρεαστεί από την προσθήκη νέων τομέων· επέκταση της αντιστάθμισης πέραν του 2030· για τον τομέα αλουμινίου και σιδηροκραμάτων ως τομείς του CBAM, διατήρηση των έμμεσων εκπομπών εκτός του πεδίου του CBAM.

Διευκόλυνση πρόσβασης σε ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια μέσω στοχευμένης υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων στο προφίλ κόστους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σχημάτων εγγύησης για συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας (PPAs), και κατανομής σημαντικού μέρους των αποτελεσμάτων των Συμβάσεων Διαφοράς (CfDs) σε PPAs με ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως συνιστά η Έκθεση Ντράγκι.

Εξασφάλιση αποτελεσματικού και προβλέψιμου συστήματος CBAM, που θα περιλαμβάνει διατάξεις για εξαγωγές, ισχυρά μέτρα κατά της καταστρατήγησης και κλείσιμο όλων των γνωστών “παραθύρων”.

Μετατροπή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) σε μοχλό τόσο αποανθρακοποίησης όσο και οικονομικής ανθεκτικότητας, μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας συμμόρφωσης· αποφυγή υπέρμετρων άμεσων και έμμεσων δαπανών άνθρακα που οδηγούν σε διαρροή άνθρακα.

Μείωση ρυθμιστικών και αγοραίων επιβαρύνσεων για τις εγκαταστάσεις μη σιδηρούχων μετάλλων, μέσω περικοπής των τελών δικτύου, κόστους ευελιξίας, φόρων, εισφορών υπέρ ΑΠΕ και άλλων πολιτικά επιβαλλόμενων χρεώσεων· πλήρης εφαρμογή αυτών των μέτρων σε εθνικό επίπεδο.

Αγαπητοί ηγέτες,

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω καθυστερήσεις, ενώ οι ανταγωνιστές της στις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή και στην Κίνα απολαμβάνουν διαρθρωτικά χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, άμεση κρατική στήριξη και βιομηχανικές πολιτικές που θέτουν ως προτεραιότητα την ενεργειακή ασφάλεια για τη βιομηχανία.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις πραγματικότητες.

Χωρίς άμεση δράση, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει μια βιομηχανία που είναι κεντρική για την ευημερία, τη βιωσιμότητα και την ασφάλειά της. Η ώρα για δράση είναι τώρα, και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να συμβάλουμε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων με εντολή Κικίλια – Ο λόγος
Ναυτιλία

ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων με εντολή Κικίλια – Ο λόγος

Τραμπ: Αποκλείει την πιθανότητα να διεκδικήσει την… αντιπροεδρία στις εκλογές του 2028
Ειδήσεις

Τραμπ: Αποκλείει την πιθανότητα να διεκδικήσει την… αντιπροεδρία στις εκλογές του 2028

Ανδρουλάκης: Επανακατάθεση επίκαιρης ερώτησης στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Επανακατάθεση επίκαιρης ερώτησης στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden
Επιχειρήσεις

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 18:38

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ