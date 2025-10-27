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ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων με εντολή Κικίλια – Ο λόγος
Ναυτιλία
11:36 - 27 Οκτ 2025

ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων με εντολή Κικίλια – Ο λόγος

Reporter.gr Newsroom
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Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΑΡΙΑΔΝΗ" έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη, καταλήγει η ανακοίνωση.

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