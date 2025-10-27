ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων με εντολή Κικίλια – Ο λόγος

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη, καταλήγει η ανακοίνωση.