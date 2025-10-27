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Τραμπ: Αποκλείει την πιθανότητα να διεκδικήσει την… αντιπροεδρία στις εκλογές του 2028
Ειδήσεις
11:31 - 27 Οκτ 2025

Τραμπ: Αποκλείει την πιθανότητα να διεκδικήσει την… αντιπροεδρία στις εκλογές του 2028

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε σήμερα (27/10) το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για τη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ το 2028, απαντώντας έτσι σε σενάρια που κυκλοφορούν μεταξύ ορισμένων υποστηρικτών του σχετικά με έναν πιθανό τρόπο παράκαμψης του συνταγματικού ορίου των δύο προεδρικών θητειών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από τη Μαλαισία προς την Ιαπωνία, ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι τυπικά θα είχε το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του αντιπροέδρου, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να το πράξει, καθώς κάτι τέτοιο θα θεωρούσε πως δεν είναι θεμιτό.

Ο Τραμπ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος των ΗΠΑ από το 2017 έως το 2021 και ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στις 20 Ιανουαρίου, αναφέρεται συχνά στο ενδεχόμενο μιας τρίτης προεδρικής υποψηφιότητας, χωρίς να απορρίπτει πλήρως τις σχετικές εκκλήσεις των υποστηρικτών του, παρότι το αμερικανικό Σύνταγμα το απαγορεύει. Παράλληλα, έχει αρκετές φορές εμφανιστεί με κόκκινα καπέλα που φέρουν το σύνθημα «Trump 2028».

Στον κύκλο των τραμπιστών, μία από τις πιο διαδεδομένες ιδέες είναι το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος το 2028, με τον νυν αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να διεκδικεί την προεδρία. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, σε περίπτωση εκλογικής νίκης και παραίτησης του Βανς, ο Τραμπ θα αναλάμβανε αυτόματα την προεδρία, παρακάμπτοντας έτσι την 22η Τροπολογία του Συντάγματος που ορίζει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος περισσότερες από δύο φορές.

Ένας από τους κύριους ιδεολόγους του κινήματος MAGA, ο Στιβ Μπάνον, έχει δηλώσει πρόσφατα ότι υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική ώστε ο Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2028, η οποία, όπως είπε, θα παρουσιαστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παρά το γεγονός ότι οι επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί για το 2028, υπάρχει ήδη κινητικότητα για πιθανές υποψηφιότητες τόσο στο πεδίο των Ρεπουμπλικανικών όσο και των Δημοκρατικών.

Συγκεκριμένα, από τους Δημοκρατικούς η πρώην αντιπρόεδρος και ηττημένη στις εκλογές του 2024 Κάμαλα Χάρις δεν απέκλεισε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το 2028. Υποψηφιότητα εξετάζει επίσης ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

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