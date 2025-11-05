BrainReGain: Εγκαίνια δύο νέων πιλοτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των επαναπατρισθέντων
Επιχειρήσεις
13:49 - 05 Νοε 2025

BrainReGain: Εγκαίνια δύο νέων πιλοτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των επαναπατρισθέντων

Reporter.gr Newsroom
Το Σωματείο Ελληνισμός Εν Δράσει – BrainReGain προχωρά στην υλοποίηση δύο νέων πιλοτικών προγραμμάτων, τα οποία ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και στοχεύουν στην ουσιαστική υποστήριξη των Ελλήνων του εξωτερικού που αποφασίζουν να επιστρέψουν και να επανενταχθούν στην Ελλάδα.

Οι δύο πρωτοβουλίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας των επαναπατρισθέντων — από τη σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών έως το πρακτικό σκέλος της μετεγκατάστασης — και εντάσσονται στη στρατηγική του BrainReGain για μια ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση του επαναπατρισμού.

1. Πρόγραμμα Ένταξης Ανήλικων Τέκνων Επαναπατριζόμενων Οικογενειών

Σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, το BrainReGain υλοποιεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που εστιάζει στη γνωστική, κοινωνική και διοικητική υποστήριξη των παιδιών που επιστρέφουν στην Ελλάδα με τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

  • Καθοδήγηση για την εγγραφή σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.
  • Συμβουλευτική για την ομαλότερη προσαρμογή των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ομαλής ένταξης, ώστε η επιστροφή να γίνει ευκολότερη για τα παιδιά και τους γονείς.

2. Πρόγραμμα Πρακτικής Υποστήριξης Επαναπατρισμού (Relocation Support)

Σε συνεργασία με την Orphee Beinoglou το BrainReGain εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στο πρακτικό σκέλος του επαναπατρισμού, παρέχοντας συμβουλευτική και καθοδήγηση για τη διαδικασία μετεγκατάστασης στην Ελλάδα.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει

  • Πληροφόρηση για διαδικασίες μετακόμισης και τελωνειακές απαιτήσεις.
  • Δικτύωση με αξιόπιστους συνεργάτες για την κάλυψη πρακτικών αναγκών μετεγκατάστασης.

Στόχος είναι να εξαλειφθούντα πρακτικά και συναισθηματικά εμπόδια που συχνά καθιστούν δύσκολη την απόφαση επιστροφής, προσφέροντας ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του BrainReGain, κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές,
«Ο επαναπατρισμός δεν είναι απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά μια συνολική οικογενειακή μετάβαση. Με τις δύο αυτές συνεργασίες, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τους Έλληνες του εξωτερικού σε κάθε στάδιο της επιστροφής τους — από το σχολείο των παιδιών τους έως την εγκατάστασή τους στην πατρίδα».

Ο κ. Λευτέρης Ρέγκος, VP Special Services στην Orphee Beinoglou δήλωσε:«Για εμάς στην ΟρφεύςΒεϊνόγλου, ο επαναπατρισμός δεν είναι μια απλή μεταφορά αντικειμένων, αλλά μια σημαντική απόφαση που χρειάζεται φροντίδα, συνέπεια και υποστήριξη. Με την πολυετή εμπειρία μας στη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε όλον τον κόσμο, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις προκλήσεις και τις συναισθηματικές διαδρομές που συνοδεύουν αυτή τη μετάβαση.Η συνεργασία μας με το BrainReGain μάς επιτρέπει να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο και ανθρώπινο πλαίσιο υποστήριξης, ώστε η επιστροφή στην Ελλάδα να γίνει με ασφάλεια, οργάνωση και την αίσθηση ότι κανείς δεν είναι μόνος σε αυτό το ταξίδι».

Από την πλευρά του ο Σύμβουλος Διοίκησης της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης,κ. Σταύρος Αντωνόπουλος υπογράμμισε: «Η επιστροφή στην πατρίδα αποτελεί μια συναρπαστική αλλά και απαιτητική διαδικασία για κάθε οικογένεια. Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα προσαρμογής, ασφάλειας και έμπνευσης για τα παιδιά που επαναπατρίζονται. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με το BrainReGain, στοχεύουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ώστε η μετάβασή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να είναι ομαλή και δημιουργική».

Ήδη έχουν ενταχθεί συνολικά 16 οικογένειες και στα δύο προγράμματα.

Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν πιλοτικά για τους επόμενους μήνες ώστε μετά την αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων, να βελτιστοποιηθούν και να ενταχθούν ως μόνιμη παροχή προς τους Έλληνες του Εξωτερικού που επιθυμούν να γυρίσουν στην πατρίδα μας.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 15:12
