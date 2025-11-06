Στάσσης: Η Ελλάδα και η Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να εκπλήξουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
15:51 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα και η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορεί να κινηθούν πιο γρήγορα από τις προβλέψεις στην κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών που θα φέρει η ανάπτυξη των data centers για την τεχνητή νοημοσύνη (AI), δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, κατά τη συμμετοχή του στο 6ο Συνέδριο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC).

Όπως επεσήμανε, η ΔΕΗ προετοιμάζεται για αυτή τη μεταβαλλόμενη αγορά, με την ανέγερση ενός νέου data center στην περιοχή της Κοζάνης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε 2-3 χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε έξι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας την παραγωγική της ικανότητα και την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις.

Σε ερώτηση για τη συνέχιση των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Στάσσης παρατήρησε ότι «αυτό μένει να φανεί», επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχει μια σαφής «κούρσα» γύρω από την AI, τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και κρατών.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπογράμμισε ότι η αύξηση των επενδύσεων στην AI και τα data centers συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης, ενώ για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης ο ενεργειακός κλάδος επηρεάζεται από τρεις καθοριστικούς παράγοντες:

  • την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers,
  • τον αναμενόμενο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
  • και την ανασυγκρότηση της χώρας μετά την κρίση.

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον κ. Στάσση, βρίσκεται σε «πλήρη ετοιμότητα» για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και να υποστηρίξει την περιοχή στην πορεία της προς την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση.

