Κογιουμτσής (ΕΣΑ): Το κλείσιμο των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ πλήττει την επιχειρηματικότητα και τις τοπικές κοινωνίες
Επιχειρήσεις
17:32 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στις σοβαρές επιπτώσεις που επιφέρει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στις τοπικές κοινωνίες το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, μιλώντας στο Action24.

Ο κ. Κογιουμτσής υπογράμμισε ότι «καμία εξυγίανση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ουσιαστικό διάλογο», σημειώνοντας πως η οικονομική σκοπιμότητα δεν αρκεί για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την κοινωνία. «Για κάθε κατάστημα που κλείνει, πρέπει να εξετάζονται όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και οι κοινωνικές ανάγκες της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε ότι τα οικονομικά δεδομένα του Υπερταμείου δείχνουν έλλειψη κερδοφορίας για τα ΕΛΤΑ, ωστόσο επεσήμανε πως η κοινωνική διάσταση αυτών των αποφάσεων δεν μπορεί να παραβλεφθεί, καθώς τα ΕΛΤΑ αποτελούν κομβική υποδομή εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Επιπτώσεις σε τουριστικές και εμπορικές περιοχές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κεντρικά και τουριστικά καταστήματα που κινδυνεύουν με κλείσιμο, όπως εκείνα στη Μητροπόλεως, στο Θησείο και στην Ακρόπολη. Όπως σημείωσε, το κατάστημα της οδού Μητροπόλεως εξυπηρετεί χιλιάδες επιχειρήσεις του κέντρου της Αθήνας, ενώ τα καταστήματα σε τουριστικές περιοχές εξυπηρετούν μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις που στέλνουν δέματα στο εξωτερικό.

«Το κλείσιμο αυτών των υποκαταστημάτων θα αφήσει ολόκληρες περιοχές χωρίς βασική ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Οι επιχειρηματίες θα αναγκαστούν να μετακινούνται στο κατάστημα του Συντάγματος, κάτι που θα προκαλέσει συνωστισμό και καθυστερήσεις», ανέφερε ο κ. Κογιουμτσής.

Αντίκτυπος και στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο αντιπρόεδρος του ΕΕΑ τόνισε ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν στρατηγικό εταίρο για πολλές επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. «Πολλοί επαγγελματίες συνεργάζονταν με τα ΕΛΤΑ λόγω των ανταγωνιστικών τιμών που προσέφεραν στη μεταφορά δεμάτων, ιδίως για μεσαία και βαριά αντικείμενα προς το εξωτερικό», είπε.

Η απώλεια αυτής της επιλογής, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί πρόσθετο κόστος και καθυστερήσεις για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να στραφούν σε ακριβότερες ιδιωτικές εταιρείες courier.

Ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού

Ο κ. Κογιουμτσής αναφέρθηκε και στο ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες πωλούν προϊόντα έως 150 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και άλλες επιβαρύνσεις. «Οι εταιρείες αυτές εξασφαλίζουν προνομιακή μεταχείριση στις παραδόσεις μέσω αποκλειστικών συμβάσεων με ελληνικές εταιρείες courier, δημιουργώντας στρέβλωση της αγοράς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, που προσέφεραν ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, επιδεινώνει το πρόβλημα.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος του ΕΕΑ τόνισε ότι «η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής απαιτεί συντονισμένο διάλογο ανάμεσα στην Πολιτεία, τα Επιμελητήρια και τους επιχειρηματικούς φορείς».

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς μια επιχείρηση· είναι δημόσιος πυλώνας επικοινωνίας και εμπορίου. Κάθε απόφαση που τα αφορά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον πολίτη και τον επαγγελματία», κατέληξε ο κ. Κογιουμτσής.

