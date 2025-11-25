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ελίν: Στηρίζει τη Λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους ενόψει των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Επιχειρήσεις
12:08 - 25 Νοε 2025

ελίν: Στηρίζει τη Λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους ενόψει των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Reporter.gr Newsroom
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Πιστή στο όραμά της να δίνει ώθηση στον ελληνικό αθλητισμό, η ελίν τιμά και φέτος το Ολυμπιακό ιδεώδες ως υπερήφανος Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εν όψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Η Εταιρία στηρίζει έμπρακτα το ταξίδι της χειμερινής Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους, παρέχοντας καύσιμα υψηλής ποιότητας για τα οχήματα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ). Εξασφαλίζει έτσι την ασφάλεια της Ολυμπιακής Φλόγας σε κάθε σημείο - σταθμό, συνοδεύοντας το παγκόσμιο σύμβολο του Ολυμπισμού στην πορεία του σε όλη την χώρα.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα καλύψει περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα, περνώντας από 23 νομούς καθώς και από τα 12 μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, για να καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή παράδοσης.

Υποστηρίζοντας σταθερά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) από το 2016, η ελίν συμβάλλει διαχρονικά στην προετοιμασία της ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής. Με συνέπεια και πάθος, συνεχίζει να προάγει τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι», της αριστείας, του σεβασμού και της ομαδικότητας — αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα τόσο του Ολυμπιακού ιδεώδους όσο και της δικής της εταιρικής φιλοσοφίας.

Η υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Εικόνας της ελίν, Ράνια Καμπουροπούλου, δήλωσε: «Για εμάς στην ελίν, ο αθλητισμός αποτελεί πηγή έμπνευσης και προόδου. Με συνέπεια και υπερηφάνεια, στηρίζουμε διαχρονικά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τους Έλληνες αθλητές που ενσαρκώνουν τα ιδανικά του Ολυμπισμού. Γιατί στην ελίν, πιστεύουμε ότι η ενέργεια που κινεί τον αθλητισμό είναι η ίδια που κινεί κι εμάς: το πάθος να φτάνουμε πιο ψηλά, να πηγαίνουμε πιο μακριά και να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 13:26
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