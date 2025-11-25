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Bofa: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη Metlen στα €64 – Οι προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου
Αναλύσεις
11:51 - 25 Νοε 2025

Bofa: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη Metlen στα €64 – Οι προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου

Reporter.gr Newsroom
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Υψηλότερη κατά ένα ευρώ, στα 64 ευρώ, βάζει την τιμή-στόχο για τη Metlen η Bank of America, βασιζόμενη, όπως εξηγεί σε μέσο όρο 9x του εκτιμώμενου EBITDA για το 2026 και 1x των αποτιμήσεών της που προέρχονται από το DCF (Καθαρή Παρούσα Αξία).

EV/EBITDA: Πιστεύουμε ότι κάποιοι επενδυτές θα εξετάσουν το ιστορικό διαπραγμάτευσης της Μetlen ως αφετηρία για μια «δίκαιη» αποτίμηση, με μέσο πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 6x. Κατά την άποψή μας, όμως, εταιρείες με αποδεδειγμένο ιστορικό δημιουργίας αξίας μπορούν να προσελκύσουν υψηλότερο πολλαπλασιαστή. Συνεπώς, δεδομένων των σχεδίων ανάπτυξης της εταιρείας, ένας στόχος πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 9x μάς φαίνεται δίκαιος.

Για το 2026, υποθέτουμε υψηλότερες τιμές αλουμινίου, συνεχίζει. Ως εκ τούτου, τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν.

DCF: Ο όμιλος βλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην επιχειρηματική του δραστηριότητα μετάλλων όσο και στον τομέα της ενέργειας, όπου επενδύει για την αύξηση της παραγωγής αλλά και για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην παραγωγή ενέργειας και στο εμπόριο ενέργειας στην Ελλάδα. Κατά την άποψή μας, η μέθοδος DCF είναι η σωστή προσέγγιση για να αποτυπώσει αυτή την αναμενόμενη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο πρόβλεψης για τα μακροπρόθεσμα κέρδη, ιδιαίτερα για μια επιχείρηση με κάποιες κυκλικές ιδιαιτερότητες. Υποθέτουμε σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC) 7,5% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 2,5%.

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