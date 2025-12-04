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Επέκταση συνεργασίας THEON και EXOSENS έως το 2030
Επιχειρήσεις
16:28 - 04 Δεκ 2025

Επέκταση συνεργασίας THEON και EXOSENS έως το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Η ΤΗΕΟΝ ΙΝΤΕRNATIONAL PLC (THEON) και η EXOSENS ανακοίνωσαν την επέκταση της υφιστάμενης μακροχρόνιας εμπορικής συμφωνίας τους για την προμήθεια λυχνιών ενίσχυσης εικόνας (Image Intensifier Tubes – IITs) για επιπλέον τρία χρόνια, έως το τέλος του 2030.

Η επέκταση της συμφωνίας προβλέπει σημαντικά αυξημένη ετήσια προμήθεια λυχνιών ενίσχυσης εικόνας προς τη THEON, σε σύγκριση με την υφιστάμενη συμφωνία που καλύπτει την περίοδο 2025-2027. Η συμφωνία εξασφαλίζει ότι η THEON θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με συνέπεια στην αναμενόμενη αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης σε όλη την Ευρώπη, καθώς και στις στρατηγικής σημασίας περιοχές της Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Ασίας και Ειρηνικού τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, η THEON θα ασκήσει τα δικαιώματα προαίρεσης για προμήθεια λυχνιών για τα έτη 2027 και 2028, προχωρώντας σε δεσμευτικές παραγγελίες πριν από το τέλος του έτους, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη, αναλογικά, απορρόφηση της πρόσφατα ανακοινωθείσας αύξησης παραγωγικής ικανότητας της EXOSENS που ξεκινά το 2027, προσδίδοντας στην εταιρία περαιτέρω ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η παγκόσμια διαθεσιμότητα λυχνιών ενίσχυσης εικόνας (IITs) αναμένεται να παραμείνει σε εύθραυστη ισορροπία, καθώς η προσφορά σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπολείπεται σημαντικά της ζήτησης, παρά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες αυξήσεις παραγωγικής ικανότητας τόσο από την EXOSENS, όσο και από την Harder Digital, στην οποία η THEON κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό 60%.

Οι εν λόγω αυξήσεις παραγωγικής ικανότητας υπαγορεύθηκαν από την αυξανόμενη εισροή παραγγελιών και τις προσδοκίες από πλευράς THEON, βάσει των εξελίξεων των τελευταίων μηνών. Η THEON θα ανακοινώσει επικαιροποιημένα στοιχεία για το συνολικό ύψος των παραγγελιών της μετά την επίσημη υπογραφή της σημαντικής τροποποίησης της σύμβασης με τον OCCAR στις 10 Δεκεμβρίου 2025 (μετά το κλείσιμο της αγοράς) – τροποποίηση που αναμένεται να αυξήσει ουσιαστικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της THEON.

Μετά την πρόσφατη εξαγορά ποσοστού 9,8% της EXOSENS από τη THEON, η οποία την καθιστά τον μεγαλύτερο στρατηγικό επενδυτή της EXOSENS, η επέκταση της συμφωνίας ενισχύει τον συντονισμό του προγραμματισμού παραγωγής και παραδόσεων μεταξύ των δύο εταιριών, στηρίζοντας την υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών τους στόχων και προάγοντας την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους.

Συνολικά, η THEON αναμένει να προμηθευτεί περισσότερες από 400.000 λυχνίες ενίσχυσης εικόνας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας προμήθειας, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά συστημάτων νυχτερινής όρασης και επιτρέποντάς της να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, CEO της THEON, σχολίασε: «Η επέκταση της συνεργασίας μας με την EXOSENS έως το 2030 αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τη THEON και την EXOSENS. Η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της συνεργασίας για την προμήθεια λυχνιών ενίσχυσης εικόνας θα διασφαλίσει ότι η THEON θα μπορεί να ανταποκριθεί στην επιταχυνόμενη παγκόσμια ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης τα επόμενα χρόνια. Με την υποστήριξη της διευρυμένης παραγωγικής ικανότητας τόσο της EXOSENS, όσο και της Harder Digital και δεσμεύοντας μεγαλύτερες αναλογικά ποσότητες, διασφαλίζουμε ότι η THEON παραμένει στην πρώτη γραμμή για να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες τάσεις της ζήτησης. Η προσδοκία της THEON να συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά στον τομέα της νυχτερινής όρασης, σε συνδυασμό με τη στροφή προς μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών, υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μας με την EXOSENS, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα ανακοινωθείσας στρατηγικής επένδυσης.»

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